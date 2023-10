¡A cambiar de computadora! Una MacBook alcanza su precio más bajo en Walmart

Apple es una de las marcas más reconocidas del mundo de la tecnología. Sus computadoras o MacBooks tienen una calidad que casi ninguna otra empresa ha podido alcanzar. Ahora una de ellas tiene un increíble precio y puedes aprovecharla en las sucursales de Walmart.

Cuando se habla de Apple todos saben que se encontrarán con productos que incluyen un gran desarrollo tecnológico y un sin fin de funcionalidades. Cada vez que uno de sus productos sale al mercado sus ventas son exponenciales. Claro ejemplo de ello es la MacBook Pro que puede ser tuya gracias a Walmart.

La MacBook Pro cuenta con increíbles valoraciones en todas las páginas comerciales. Foto: Archivo.

Caratcerísticas de esta MacBook Pro

Esta Apple MacBook Pro tiene una pantalla panorámica de 13,3 pulgadas con una retroiluminación LED de alta resolución. El tamaño y calidad de gráficos de esta computadora te permitirá observar todos los detalles de tus series favoritas o leer hasta las letras más chicas de tus documentos de trabajo.

Además este producto de Apple cuenta con un desarrollador Intel Core i5 e Intel Iris Graphics, por lo que ya no deberás esperar mucho tiempo para encender tu computadora o iniciar todas sus aplicaciones. En tan solo unos instantes, podrás utilizar la MacBook Pro sin ningún tipo de problemas.

Esta MacBook tiene una carga super rápida. Foto: Apple

Oferta única

Pero eso no es todo. Esta MacBook incluye un estuche negro, mouse inalámbrico y auriculares Bluetooth. Sin dudas este es un super combo que no te puedes perder ya que Walmart lo ofrece por tan solo $349 dólares. Sin embargo, deberás tener en cuenta que este producto es usado y cuenta con algunos detalles estéticos pero que no afectan el funcionamiento de esta increíble computadora.