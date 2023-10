Tini Stoessel apostó a un jugado cambio de look en medio de su nueva era musical

Muchos creían qué se trataba de un simple peinado pero no, Tini Stoessel decidió cortarse el pelo y así es cómo la cantante de 'Cúpido', dio el primer vistazo en uno de sus últimos posteos de Instagram.

Fuente: imagen - Instagram @tinistoessel

arrasando entre artistas.

"Me hiciste la doble nelson, yo te hice la triple. Mañana sale lágrimas con Big One y Bm - Crossover4", reza la descripción qué puso Tini Stoessel anticipando la salida de la próxima producción del productor Big One quién previamente sacó éxitos con: Emilia Mernes, FMK, Rusherking, Ulises Bueno, Rusher King y Ke Personajes, además de haber sido parte del boom 'Los del espacio'.

En pocas horas el posteo cosechó más de 800 mil likes entre los qué aparecen los de: Duki, Camila Mayan, Carmen Villalobos, Irina Baeva entre otros y cientos de elogios hacia ella en los qué se puede leer: La número 1 / la más linda / qué mujer / gostosa.//.

Allí se la ve a Tini en 'Crossover 4", ya disponible en todas las plataformas digitales. En el clip está luciendo un outfif bien rockstar: remera blanca, pollera de jean y le sumó una campera modelo star jacket red - white de la marca internacional La Fam y valuado en el mercado a 210 euros.

Ya disponible - ‘Lágrimas’