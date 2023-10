Georgina Rodríguez posa para Vogue: el dilema de la imagen perfecta

Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las personalidades más populares en el mundo del entretenimiento en la actualidad. Su ascenso a la fama comenzó cuando conoció a su actual pareja, Cristiano Ronaldo, y tiempo después, su reality show la llevó a ganar miles de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, fue a través de las redes sociales donde realmente catapultó su carrera y se convirtió en una figura influyente.

Se dice que Georgina es una de las mujeres del momento porque todo lo que toca lo convierte en oro. Recientemente, participó en el Festival de Venecia, así que hizo una publicación para mostrar su ostentoso look firmado por Vetements. Según Launchmetrics, una empresa de datos y tecnología, el contenido que la influencer subió a las redes sociales generó más de 1,3 millones de dólares en exposición mediática.

Goergina Rodríguez protagonizó la portada de Vogue, pero recibió críticas por la edición. Imagen de Instagram @georginagio.

Por este motivo, la edición de Vogue Portugal invitó a Rodríguez a posar para la portada de este mes. El reportaje fue titulado: “¿No sabes quién soy? La edición de la fama” y no solo cuenta con una extensa entrevista de la influencer, sino también con una serie de fotos donde Georgina posa con diferentes estilismos.

Ayer, Georgina compartió las fotos en su cuenta de Instagram y escribió muy ilusionada: “Mi primera portada doble para Vogue”. Muchos usuarios le dejaron mensajes felicitándola por este logro, pero la gran mayoría de cibernautas inundaron la publicación con críticas expresando que las fotos estaban demasiado editadas, abusando de los filtros y el Photoshop.

Georgina Rodríguez lleva un vestido plisado, con unos zapatos abiertos y joyería de lujo. Imagen de Instagram @georginagio.

“¡Omg la primera no eres tú, te hicieron un superretoque tú tienes curvas cuerpo y aquí no que mal que te dejes hacer eso cuando no lo necesitas”, “La primera foto… qué necesidad de cambiarla por completo, solo le dejaron la cara, que fuerte en serio!!! Es más que evidente”, “Demasiado Photoshop”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios le dejaron en el post. Incluso algunos le preguntaron directamente a la influencer si había pasado por la misma situación que Karol G.

Este fue el descargo que hizo Karol G, cuando salieron sus fotos con un excesivo retoque. Imagen de Instagram @karolg.

Hace unos meses, la ‘Bichota’ posó para la revista QG y cuando salió la portada se llevó una gran sorpresa al notar que habían utilizado filtros y le habían hecho retoques a su rostro y a su figura corporal. La artista se mostró decepcionada y enojada e hizo su descargo público en su cuenta de Instagram. Por su parte, Georgina Rodríguez aún no ha hecho declaraciones al respecto.

La edición de los cuerpos femeninos

La polémica en torno a la edición de imágenes de famosas como Georgina Rodríguez o Karol G para diversas revistas, son ejemplos de un problema más amplio en los medios de comunicación y las redes sociales: la idealización y la presión constante sobre la apariencia de las mujeres. La decisión de editar su rostro y su figura corporal, plantea preguntas importantes sobre por qué se considera necesario realizar estas modificaciones.

La edición de cuerpos y rostros de mujeres, está ligado a estándares de belleza poco realistas y poco saludables que perpetúan una imagen idealizada y poco alcanzable. Esto puede tener un impacto negativo en la autoestima de las mujeres y en su autopercepción, ya que se sienten presionadas para cumplir con estándares inalcanzables. Además, esta problemática puede influir en cómo las mujeres son percibidas por la sociedad en general.