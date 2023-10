El increíble truco de Netflix que debes conocer: códigos para acceder a series y películas exclusivas

En la actualidad, Netflix es indudablemente una de las plataformas más populares y vistas de todo el mundo. Con el paso de los años ha logrado destronar a la televisión tradicional y a otros servicios que funcionan con las mismas características. Con una amplia selección de series, películas y documentales de diferentes géneros y estilos, Netflix ha logrado atraer a una audiencia diversa que encuentra algo para disfrutar en su catálogo.

Cuando iniciamos sesión en nuestra cuenta de Netflix nos encontramos con un panorama verdaderamente asombroso de opciones de entretenimiento. La plataforma se ha convertido en un gigante del streaming, ya que ofrece opciones para satisfacer los gustos de una audiencia global. Ya sea que desees sumergirte en un mundo de fantasía o en un emocionante drama, Netflix tiene el título perfecto para ti.

Netflix fue fundada el 29 de agosto de 1997. Imagen de archivo.

Lo que muchos usuarios no saben es que existen diversos códigos secretos que tienen el objetivo de desbloquear series y películas ocultas, que no suelen aparecer en las listas de recomendaciones habituales. Estos códigos son como una especie de llaves secretas que abren puertas del catálogo de Netflix, para que los usuarios tengan la oportunidad de explorar contenido que de otra manera no habrían descubierto.

Son como una especie de "hack" o truco para personalizar la experiencia de visualización. Sirven para acceder a categorías específicas, por ejemplo a "películas de terror de culto" o "documentales sobre ciencia y naturaleza", entre otros. Si bien existen más de 200 códigos, a continuación hacemos una lista con algunos códigos que pueden ser de gran utilidad para que accedas a series y películas ocultas.

Netflix comenzó ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal.? Hoy ofrece un catálogo por streaming. Imagen de archivo.

Categoría: Acción y aventura - 1356

Aliens y Ciencia Ficción - 3327

Animación para adultos - 11881

Clásicos de acción y aventuras: 46576

Thrillers de acción: 43048

Westerns: 7700

Categoría: Comedias - 6584

Comedias extranjeras: 4426

Comedias de enredo: 9702

Comedias de humor negro: 869

Comedias políticas: 2700

Falsos documentales: 26

Categoría: Terror - 8711

Películas de terror de serie B: 8195

Películas de terror sobrenatural: 42023

Películas sobre asesinos en serie: 8646

Largometrajes de criaturas feroces: 6895

Terror juvenil: 52147

Categoría: Romance - 8883