Descubre cómo le gusta tomar el mate a Sol Pérez

Sol Pérez y Guido Mazzoni están con la cuenta regresiva para su casamiento. Sin embargo, esto no impidió que se tomaran unos días para descansar en la Costa Argentina. Así, el pasado fin de semana estuvieron en Pinamar y subieron algunas instantáneas a sus redes sociales que no pasaron desapercibidas.

Sol Pérez y Guido Mazzoni descansando en la Costa Argentina

Ahora, camino de vuelta a Buenos Aires, la bellísima panelista de Telefe le permitió a sus seguidores de Instagram que le realizaran preguntas. Fue en ese contexto que un usuario quiso saber: "¿Cebás mate? ¿Dulce o amargo?". Con un pequeño video, Pérez respondió la inquietud del internauta y aseguró que prefiere tomar mate amargo.

Mira el video de Sol Pérez

Si bien ella suele tener siempre el teléfono en la mano y deja registro de gran parte de su vida en las redes, en su boda no se permitirá a los invitados el ingreso con celulares. "Tiene una explicación... es para que la gente se divierta, yo llego a estar en mi casamiento y llego a ver una persona que está con el celular 'te vas'", expresó el empresario en una nota.

Quienes le están organizando el evento son Claudia Villafañe y Florencia Méndez Acuña, que forman parte de la productora de eventos Plan V. Hasta el momento, la dupla tiene cerca de 400 invitados.

Sol Pérez llama la atención en Instagram

La celebración será un día muy especial para Sol. "Cuando estábamos buscando fechas, yo quería 25 de noviembre y tiene una conexión en general con mis abuelos porque yo siento que me cuidan y me empujan, y mi abuela siempre me decía, 'yo te voy a llevar a la tele'", contó la mediática.