Cancelan a Shakira por haber “empujado” a una señora en la calle

Shakira, la superestrella colombiana, ha alcanzado un estatus icónico en la industria de la música a lo largo de su carrera. Desde sus comienzos en Barranquilla hasta convertirse en una de las artistas más influyentes y respetadas a nivel global, la diva ha demostrado ser un fenómeno musical inigualable.

Uno de los mayores logros de Shakira es su capacidad de reinventarse. Comenzó su carrera como una estrella del pop latino en la década de 1990, con álbumes como "Pies Descalzos" y "¿Dónde Están los Ladrones?". Sin embargo, fue su quinto álbum, "Laundry Service," lanzado en 2001, lo que la catapultó al estrellato internacional. Con hits como "Whenever, Wherever" y "Eyes Like Yours", la colombiana trascendió barreras culturales y lingüísticas, consolidándose como una artista global.

La artista volvió a estar envuelta en una polémica. Foto: Instagram @shakira

Desde entonces, la diva de 46 años no ha parado de lanzar éxitos que representan una nueva etapa de su vida. Es más, en el último año, Shakira volvió a posicionarse como la mayor artista global gracias a nuevos temas como la colaboración con Bizarrap, “BRZP Music Sessions #53” o “Te felicito” con Rauw Alejandro. Por esto, da de qué hablar todo el tiempo.

Mira el video de la nueva polémica de Shakira

Si bien la mayor parte del tiempo se habla de Shakira por sus logros musicales, en ocasiones, la intérprete de “Las de la intuición” se ve envuelta en polémicas y recibe críticas de los internautas. Esto se repitió en las últimas horas, cuando la expareja de Gerard Piqué fue grabada por gente en la calle, mientras ella, supuestamente “empuja” a una señora.

La señora no se habría molestado con Shakira. Foto: Captura X (Twitter)

Por ese video, la artista recibió miles de críticas en las redes. No obstante, al ver el video con detenimiento, parece que solamente tocó a la mujer sin ánimo de hacer daño. Y, por supuesto, sus fanáticos la defendieron en las redes dejando comentarios como el siguiente: “Ahí está la señora que supuestamente Shakira agredió, la falsa noticia, la cochinada que le quieren adjudicar; la señora es cercana a Shakira”.