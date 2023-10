Así fue el tierno reencuentro de Lali Espósito recibiendo sus 32 años rodeada de fanáticos

Lali Espósito hace tan solo unas horas comenzó oficialmente su cumpleaños número 32 entre grandes noticias, por un lado la serie de comedia y drama, El fin del Amor, recibió cuatro galardones durante los Premios Cóndor de Plata llevado a cabo en el Centro Cultural Kirchner, de los cuáles dos fueron ganados por la actriz y cantante uno de forma individual y el otro en equipo colectivo.

La producción distribuida por Amazón Prime Video y bajo la dirección de Erica Halvorsen y Daniel Barone, basada en el libro de Tamara Tenembaum y con un destacadísimo papel de Lali Espósito logró alzarse en las categorías:

- Mejor guion adaptado: Erika Halvorsen y Tamara Tenenbaum, basado en el libro 'El fin del amor: amor, querer y coger'.

- Mejor actriz de reparto en comedia: Verónica Llinás.

- Mejor canción original por Bailarás: Martín D’Agosto, Mauro de Tomasso y Mariana Espósito. Interpretado por Lali

- Mejor actriz protagónica: Lali Espósito

Festejo tempranero

Si bien, Lali por cuestiones laborales no pudo estar presente en la gala, se dio a conocer un video de cientos de fanáticas qué la aguardaron a la salida de Ezeiza para recibirla con los brazos abiertos.

El video

En el corto clip se puede ver cómo muchas fans comenzaron a grabar el instante preciso en el qué una de ellas le acercó una pequeña torta y su gesto de cerrar los ojos para pedir un deseo. Allí se la vio luciendo un buzo marrón, marca Puma de la cuál ella es embajadora oficial y qué unas horas antes ya se la había visto puesto qué en cada rincón siempre tiene un público a la espera.

La reacción posterior

Por su parte Lali, aprovechó dos momentos para agradecer por el eterno cariño primero por historia de Instagram, dónde mostró dos globos helio amarillos qué le regalaron las fans y luego cómo utilizó su red de Twitter para no solo agradecer qué la fueron a recibir si no también de quienes no estuvieron allí pero le mandaron amor por medio de mensajes, videos y fotografías.