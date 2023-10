No vas a creer cuáles son los signos más mentirosos de la astrología

Una mentira es una afirmación o declaración falsa deliberada que se hace con la intención de inducir a error o engañar a alguien. En otras palabras, cuando alguien dice algo que no es cierto a sabiendas y con la intención de ocultar la verdad o manipular una situación, se considera una mentira.

En el articulo de hoy, indagaremos cuáles son los signos más mentirosos del zodiaco occidental. Como bien sabemos, la astrología y los signos no definen la personalidad de una persona. Pese a esto, para quienes creen, este sistema de creencias y prácticas, nos brinda herramientas para procesar cierta información y nos ayuda a entender ciertas tendencias del comportamiento de los individuos.

En el artículo de hoy te contamos cuáles son los signos más mentirosos, según la astrología. Imagen de archivo.

Géminis

Las personas nacidas bajo el signo Géminis, son conocidas por su doble personalidad, puesto que tienen una tendencia fuerte de adaptarse a diferentes situaciones. Los geminianos son rápidos para inventar historias convincentes, ya que tienen una mente ágil y rápida. Esta habilidad para el engaño se asienta en la habilidad que tienen para considerar todas las perspectivas disponibles y seleccionar la que les resulte más beneficiosa.

Escorpio

Los escorpianos son enigmáticos e intensos y poseen las habilidades necesarias para ocultar la verdad. Prefieren mantener la privacidad y en algunos casos enseñan su destreza para guardar secretos. Son maestros de la manipulación emocional, así que pueden engañar sin siquiera pestañar.

Piscis

Los nacidos bajo el signo piscis se caracterizan por su compasión y sensibilidad. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden caer en la mentira. Su capacidad para empatizar les otorga la habilidad de sintonizar con las emociones de los demás, y en algunas oportunidades aprovechan esta destreza para influenciar situaciones en su propio beneficio.

Son del signo Libra las personas nacidas del 17 de octubre al 15 de noviembre. Imagen de archivo.

Libra

Los librianos son ideales a la hora de mantener la armonía y el equilibrio en sus relaciones. Tienden a evitar conflictos directos y en algunas situaciones actúan como diplomáticos para mediar. Por esta razón, a veces pueden recurrir a decir pequeñas mentiras para evitar herir los sentimientos de los demás y, a la vez, mantener la paz.

Leo

Según la astrología, los individuos nacidos bajo el signo Leo son líderes innatos y constantemente se ganan la admiración y el respeto de los demás. Pese a esto, los leoninos tienen una inclinación a exagerar la realidad para causar impresión en los otros y así alimentar su ego. En ocasiones, tienden a inflar sus habilidades y sus logros, crean historias fantasiosas para mantener su imagen de superioridad y éxito.

Cabe aclarar que la astrología no tiene respaldo científico y no se basa en evidencia empírica sólida. Aunque puede ser una fuente de diversión o consuelo para algunas personas, es importante mantener un escepticismo saludable y no tomar decisiones importantes basadas únicamente en la astrología.