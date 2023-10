De fiesta: Sofía Vergara mostró su finísima figura con un corset muy ceñido

Sofía Vergara sabe cómo paralizar Instagram. Esta vez, la modelo y actriz publicó una fotografía con un look muy ceñido que acentuó su figura y resaltó a la perfección su belleza latina. Sofía Vergara adora ir de fiesta y ayer no fue la excepción, la artista, junto a una amiga, lució su mejor outfit y se los mostró a sus miles de seguidores.

Sofía Vergara ha demostrado que la edad no es una limitación cuando se trata de estilo. Después de sus 50 años, la actriz no ha parado de mostrar su increíble figura y belleza a través de looks muy modernos y que muchos no han tardado calificar como “muy reveladores para alguien de 50”.

Sofía Vergara tiene 51 años. Foto: Archivo.

Sin embargo, Sofía ha ignorado todos esos comentarios y se ha mostrado como una personalidad muy segura de sí misma. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 30 millones de seguidores, Sofía Vergara ha posado en selfies mostrando su maravillosa sonrisa y su envidiable figura con los trajes de baños más sensuales de todos.

El corset que dejó a todos enamorados

El día de ayer, la colombiana asistió a una fiesta privada y no desaprovechó la ocasión para lucir frente a cámaras toda su belleza. Esta vez, Sofía Vergara posó con un corset blanco muy ceñido y hecho a medida, que dejó a la vista los tonificados brazos de la artista.

Sofía Vergara enseñando su figura en Instagram. Foto: Instagram/ Sofía Vergara.

Además, la actriz llevó su cabello casi al natural y un maquillaje muy sutil. Una vez más, Sofía Vergara mostró a sus millones de seguidores en Instagram que no necesita de looks con mucha producción ni maquillajes cargados para parecer una verdadera diosa. Sin dudas, Sofía Vergara es una de las artistas latinoamericanas que destaca por su increíble talento y belleza.