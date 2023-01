Lyn May trata a Karol G de "gorda" y va contra sus fans de México

A principios del año pasado, Lyn May salió a atacar a la cantante Karol G por su figura, presumiendo que ella a su edad tiene una silueta mucho mejor conservada. Todo esto surgió después de que la vedette usara una peluca azul que dio pie a que las compararan y hablaran sobre su parecido look.

"No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal. Siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas", dijo en ese momento durante una entrevista en el programa El gordo y la flaca.

Cuando parecía que todo esto había quedado en el pasado, Lyn May volvió a atacar a La Bichota. Mira todo lo que dijo en el siguiente video:

Lyn May vuelve a atracar a Karol G

La periodista Berenice Ortiz se encontró con Lyn May en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aprovechó para platicar un ratito con ella. En un momento le preguntó sobre qué piensa de las críticas que recibió tras su ataque a Karol G, a lo que la acapulqueña respondió:

“Lo que pasa es que soy un poco agresiva para hablar porque soy de Acapulco, no porque sea grosera, sino porque digo que por qué a las extranjeras las apoyan tanto en México, habiendo mujeres tan guapas en México”.

Y no quedó allí, también dijo que el problema no son solo las extranjeras que llegan e insultan a los mexicanos, sino también el público y los periodistas que se encargan de “inflarlas como espuma” y ponerlas en un pedestal.

“Siempre viene una extranjera y nos insulta, nos dicen lo que quieren, se burlan de nosotros y viene una extranjera y la tratan como diosa, ¿y a las mexicanas? Las mexicanas somos guapas, sabemos trabajar”, afirmó.

Lyn May siempre presume su estado físico a través de sus redes sociales.

Además, volvió a referirse al cuerpo de Karol G diciendo que ella considera que las artistas deben cuidarse y preocuparse por su cuerpo y por cómo se ven. Es por esto que deben tener cuidado con lo que comen.

Seguramente, todos estos dichos traigan de nuevo mucha polémica, pues criticar el cuerpo de otra persona en el 2023 ya es algo inaceptable.