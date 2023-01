Este es el millonario patrimonio de Zendaya

Zendaya es una mujer muy popular y talentosa, de hecho en 2020 marcó la historia debido a que se convirtió en la actriz más joven en ganar un Emmy, gracias a Rue, el personaje que interpreta en la serie 'Euphoria'. Miles de personas en todo el mundo reconocen que su carrera está llena de éxito, por esta razón el medio 'Celebrity Net Worth' ha dado a conocer información sobre el patrimonio de la actriz.

La carrera de Zendaya comenzó hace ya muchos años, porque dio sus primeros pasos cuando era muy chiquita. Desde 2010 hasta 2013 coprotagonizó junto con Bella Thorne 'Shake It Up' un programa infantil de Disney y esta participación abrió la puertas a cientos de oportunidades en el futuro. Es por esto que gracias a su esfuerzo y todo su trabajo desde hace muchos años, la actriz ha ganado una importante suma de dinero.

Recientemente, el sitio especializado en las actividades financieras de los famosos puso en el foco de atención a la novia de Tom Holland, reveló cuánto cobró por algunos de sus trabajos y habló sobre posibles números de su cuenta de banco. 'Celebrity Neth Work' expresó que no se sabe con exactitud las cantidades de dinero que Zendaya recaudó durante su época Disney, desde 2010, hasta 2018.

A pesar de esto, reveló que sí se puede estimar los números que recibió la actriz en 'Euphoria', porque es un dato que salió a la luz hace un tiempo atrás. Gracias a su interpretación como Rue en 13 episodios, ganó 325.000 dólares, pues fue la protagonista de la historia y además, fue la productora ejecutiva de la serie.

Zendaya interpretando a Rue en 'Euphoria'. Imagen de archivo.

En 2022 protagonizó junto con Tom Holland, su actual pareja, 'Spider-man: No Way Home', uno de los films más taquilleros y exitosos del último tiempo. Por esta razón, se informó que el salario aproximado de la actriz fue de 10 millones de dólares, solo en bonos. Asimismo, otro de los datos que se dio a conocer fue que en 2017 la intérprete invirtió 1,4 millones de dólares en una mansión y en marzo del 2020 desembolsó 4 millones de dólares para comprar otra casa en Los Angeles, Encino.

Zendaya y Tom Holland en 'Spider-man: No Way Home', imagen de archivo.

Por otro lado, el éxito de Zendaya se extendió por varios caminos, pues ha participado en numerosas campañas de reconocidas marcas como Lancome y Tommy Hilfiger. Además en el pasado incursionó en la música y lanzó dos discos. Asimismo, escribió un libro: 'Between U and Me: How to Rock Your Tween Years With Style and Confidence'. En conclusión, todo el trabajo de la actriz ha dado sus frutos, así que al día de hoy tiene un patrimonio aproximado de 20 millones de dólares, según confirmó el sitio especializado.