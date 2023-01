Karely Ruiz descolocó a todos con una microbikini animada

Karely Ruiz es una de las muchachas que más da que hablar con sus sensuales posteos en Instagram y como era de esperar nuevamente repitió la fórmula de encandilar una vez más a su followers con un particular conjunto de baño.

"El bob esponja que le hace falta a tu vida", reza la descripción con suma picardía en el que luce una microbikini animada de Bob Esponja, en la parte de arriba se observan los ojos del personaje de Nickelodeon tan querido por grandes y chicos, mientras que debajo completa las facciones de la nariz y dientes.

Entre los comentarios se puede leer muchos halagado la silueta perfecta de la joven de 22 años como: Guapa, eres tan perfecta, hermosa, mi flaquita, mamasita, mamasota, bella, diosa, entre tantos otros comentarios más.

No todo es lo que parece

Si bien Karely se muestra en las redes super alegra orgullosa de cada logro que da, por medio de sus historias de Instagram abrió su corazón cómo nunca sobre pasos por los que le tocó atravesar y que de modo no fueron de los más felices y así fue cómo armó un extenso tenso expresando sus sentimientos y hasta un llamativo instante en el que quiso seguir luchando por ella misma frente a tantos prejuicios.

Su comunicado.

"Me da felicidad ver mis carros estacionados afuera de mi casa y saber todo lo que he logrado en muy poco tiempo", empezó diciendo.

"Hace años la pasé mal, hasta la vida me quería quitar", confesó abiertamente sobre su momento de mayor oscuridad en el que pensó en acabar con su vida frente a tantos prejuicios por parte de otros.

"Gracias a dios no lo hice, no vale la pena tomarle la importancia a malos comentarios, es mejor salir adelante así por más duro que sea la situación, y estoy muy agradecida por todo lo bueno que me pasó estos últimos años y aunque me humillaron feo, aquí ando triunfando", siguió respecto de que el hate con el correr del tiempo la ha vuelto mucho más fuerte.

Parte final del descargo

"Estos últimos meses me ha tocado gente muy mal agradecida que realmente se pasaron de lanza conmigo, hablaron de mi, me robaron, me utilizaron para crecer y que yo ayude", continuó descargo frente a quienes le han fallado.

"A esa gente le va mal ya que uno hace las cosas de corazón pero saben que perdieron una amistad sincera porque yo sé valorar a las personas pero me toca ser igual de mierd* que todos", cerró.