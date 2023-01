Eugenio Derbez se sumó a la polémica y arremetió con todo contra Bad Bunny

Al llegar Eugenio Derbez al aeropuerto, un grupo de periodistas aprovechó para hacerle algunas preguntas sobre su vida personal y de paso conocer qué piensa sobre la polémica que se armó al rededor de Bad Bunny después de que arrojó un celular de una fanática por el aire.

Al igual que muchos otros famosos, Eugenio Derbez se mostró indignado por la actitud del cantante puertorriqueño y disparó contra él alegando que se ha encontrado en situaciones similares y que jamás reaccionó de esa manera.

“Yo nunca he hecho, yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara. Me han picado, me han pegado”, aseguró el actor.

“Está tremendamente mal, a los fans no se les trata así, aparte no era un momento que dijeras lo estaban empujando (...) Yo no creo que haya sido lo correcto”.

Lo que a él le sorprende es que, a pesar de que Bad Bunny salió a decir que lo volvería hacer y no se arrepiente, la gente lo sigue eligiendo. “La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita (...) sigue llenando estadios”, dijo sorprendido.

Eugenio Derbez no es el único que cuestiona a Bad Bunny

Eugenio Derbez no ha sido el único famoso que ha salido a criticar a Bad Bunny, son varios los que se han sumado a la lista que rechazan su polémica actitud. Uno de lo que más duro le ha pegado es el comediante Chumel Torres, quien escribió en Twitter: “Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia”.

Otro que salió a decir palabras muy fuertes fue Farruko, quien a pesar de no nombrar a Benito dejó en claro que su mensaje está directamente relacionado con el:

“La sobre aceptación tuesta, chifla y jode a los artistas, son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y para siempre, por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida”, escribió. Eugenio Derbez cree que al público hay que cuidarlo y respetarlo.

Al igual que ellos, cada vez son más los artistas que se suman a la lista de que hay que animarse a cuestionar las malas actitudes. Incluso, invitan al público a ser más exigentes con los ídolos que eligen. Pues, cómo dijo Eugenio Derbez, es la gente la que le da el poder a los artistas y son ellos quienes también pueden sacárselo.