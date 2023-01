Julián Gil vuelve a estallar contra Marjorie de Sousa y no se guardó nada

Continúan las idas y vueltas problemáticas entre Julián Gil y Marjorie de Sousa. Al parecer, los inconvenientes no cesan ya que el actor argentino ahora asegura que su expareja no le permite ver a su hijo. Además de estallar y no guardarse nada, lanzó un contundente mensaje contra ella.

Luego de que la actriz Marjorie de Sousa manifestara las complicaciones que ha tenido como madre soltera, ahora Julián Gil estalló y no se guardó nada.

“No hay nada imposible en la vida, yo creo que a veces vivimos situaciones en las que solo nosotras entendemos y ese silencio es solamente para proteger, para abrazar y cuidar a lo que uno más ama en la vida, uno aguanta lo que sea” había dicho la venezolana durante su participación en el programa de La mesa caliente.

Además, como si fuese poco, de Sousa agregó que a pesar de que a cualquier mujer le golpeen el alma o le fracturen las piernas, con todo eso y más salen adelante cuando se trata de cuidar a sus hijos.

Dichas declaraciones de Marjorie de Sousa no fueron nada bien recibidas por Julián Gil. Aunque al actor se lo vea nuevamente feliz rehaciendo su vida con nueva pareja, extraña mucho a su hijo. A diferencia de ella, él usó sus redes sociales y reaccionó con un contundente mensaje precisamente a través de su Instagram.

“Incongruencia total y si el tiempo se encargará … Que lástima que nadie le pregunta lo más importante. Por qué no me deja estar en la vida de Matías… Increíble que todos caigan en sus manipulaciones y entrevistas condicionadas. Normalizar esto es lo peor que se puede hacer… Y más conociéndome” arremetió el actor.

Interminable pleito

De esta manera, se comprobó que la situación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil no anda nada bien. Vale recordar que se separaron justo cuando decidieron vivir juntos y la venezolana se llevaba a vivir con ellos a su madre. Sin embargo, debido a los problemas que tuvo el artista con el alcohol su relación comenzó a fracturarse.

Julián Gil arremetió un duro mensaje dirigido a Marjorie de Sousa, madre de su único hijo.

En ese momento, Juan le había pedido que le rentaran una casa aparte o que la enviaran con el hermano de la actriz. No obstante, Marjorie prefirió que fuera él quien se marchara y no su mamá. Tras esa sorpresiva separación, comenzaron las disputas por la patria protestad de su hijo, la cual terminó ganando la modelo.

Vale recordar que ahora el actor le pidió matrimonio a su nueva novia mexicana el pasado 8 de diciembre en las dunas de Qatar, aunque los problemas entre la expareja continúan.