Diego Luna no quiere encarnar a Cuauhtémoc Blanco en su bioserie

Es una situación muy común que los famosos de mayor relevancia, o al menos en México, tengan su propia bioserie donde cuentan en detalle los momentos más importantes que marcaron su vida, como así también a las personas que han estado a su lado.

Sin embargo, hacer una producción así requiere de tiempo, esfuerzo y ayuda. Y en el caso del actor Diego Luna, si bien se sintió orgulloso por la propuesta, confesó por qué no quiere encarnar a Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco encantado con Diego luna

Grandes personalidades como los son Juan Gabriel, Luis Miguel, Miguel Bosé y Silvia Pinal, entre otros, ya cuentan con su bioserie. Eso de alguna manera ha abierto la puerta a que muchos famosos también se agreguen a la lista de contenido para la pantalla chica.

Cuauhtémoc Blanco ya tiene en mente su bioserie y declaró que le gustaría que el protagonista fuera nada más y nada menos que el actor Diego Luna, quien en la actualidad está viviendo un gran momento en Hollywood.

Lo cierto es que el exfutbolista del América y la selección mexicana ha quedado encantado con el trabajo que realizó el actor en Andor, la última serie del Universo Star Wars. Por ello, hizo explícita su preferencia para que sea él quien retrate parte de lo que fue su vida como jugador profesional.

Para mala fortuna del exjugador Cuauhtémoc Blanco, Diego Luna rechazó la oferta debido a que no puede comprometerse actualmente con un proyecto de tal magnitud ya que sería "un problema" a la hora de las grabaciones.

Para un reciente encuentro con medios de comunicación, el propio Luna —quien se encuentra en pleno duelo por la muerte de su padre, Alejandro—, afirmó que no podría encarnar a Cuauhtémoc Blanco porque "tiene dos pies izquierdos".

Diego Luna se sintió orgulloso por la propuesta, pero confesó que no desea encarnar a Cuauhtémoc Blanco.

Asimismo, afirmó que le encantaría que hicieran algo sobre el "10" de las Águilas del América porque disfrutó mucho verlo en la cancha. “Me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc. Me tocó verlo jugar. No sé, te digo que para eso hay que jugar bien al fútbol, ¿no?, no está fácil”.

No obstante, resaltó que para interpretarlo como se debe hay que saber desempeñarse en el famoso deporte. De esta manera, a no ser que pase algo extraordinario, Cuauhtémoc tendrá que pensar en otro actor para que le dé vida en la pequeña pantalla.