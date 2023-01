Desde el mar, Manelyk González presume su figura perfecta con un diminuto bikini

Sin duda alguna, Manelyk González es una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo de nuestro país, pues poseé uno de los mejores cuerpos, el cual ha logrado a base de algunas cirugías pero también gracias a su dedicación en el gimnasio y a una excelente alimentación.

Pero no solo es hermosa pues también es exitosa y esto la ha convertido también en ser una de las solteras más cotizadas del país, ya que muchos hombres han tratado de conquistarla pero ella no se deja impresionar por cualquiera, esto la ha llevado a que sus últimos meses ha estado un poco inactiva en las redes del amor.

MANELYK GONZÁLEZ REVELA SU SILUETA EN LA PLAYA, FOTO: INSTAGRAM @MANELYK_OFICIAL

El último encuentro íntimo de Manelyk

Fue por medio de un video en sus redes sociales que la bella ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy reveló que en estas fechas decembrinas tuvo algunos problemas tanto con “Santa Claus” como con “Los Reyes Magos” por lo que esos días todo parece indicar no recibió ningún tipo de regalo por parte de estos mágicos seres.

CON UN BIKINI AJUSTADO, LA EX ACAPULCO SHORE ENCIENDE INSTAGRAM. FOTO: @MANELYK_OFICIAL

“Hoy llegan los reyes magos y de tres que son no tengo ni uno solo, y pa’ acabarla de chingar tuve problemas técnicos con Santa mucho antes de que fuera diciembre…”, comenzó a contar Mane

Sin embargo, esta no fue la única revelación de Mane pues también compartió con sus seguidores que no pudo cerrar su 2022 de una manera apasionada y satisfactoria en el aspecto del amor, pues su último encuentro sexual con alguien fue al menos unos 2 o 3 meses antes de que terminara el año anterior, sin embargo, su situación no ha cambiado a 6 días de que comenzó este 2023.

Mane revela que no ha tenido relaciones sexuales desde hace muchos meses pic.twitter.com/3Ov3vu16dM — Lo + viral (@VideosVirales69) January 6, 2023

“...y no obstante no puedo decir ‘huy Manelyk tuviste tu último palo del 2022’ porque después de 2 meses y medio, casi tres no cuenta como último palo y ¿qué creen?, vamos para la segunda semana del 2023 y estoy exactamente en las mismas”, dijo Manelyk

Pese a que Manelyk contó esto un tanto desanimada por su situación amorosa, finalmente a quien le dicen de cariño “La pajarita” aseguró que no estan malo estar sin actividad íntima pues no pueden estar compartiendo sus energías con cualquiera, por lo que deben de seleccionar muy bien con quien hacerlo.