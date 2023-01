De rojo, Ángela Aguilar presumió su silueta perfecta y robó suspiros en la red

Ángela Aguilar es conocida dentro del mundo del espectáculo gracias a su espectacular voz, pero este talento no es lo único que la hace destacar en esta industria, pues la más pequeña del clan Aguilar es reconocida por su gran gusto por la moda y estar siempre en tendencia. Motivo por el que antes de terminar el año, la hija de Pepe Aguilar quiso renovar su imagen teniendo un cambio de look que sorprendió a más de uno.

Sin embargo, tal parece que este cambio de look no ha sido del agrado de Ángela Aguilar, pues la misma princesa del regional mexicano ha dejado claro que este la hace sentir un poco incómoda, a tal grado de que se arrepiente de haberlo hecho. El look del que tanto quisiera retractarse es el de pasar de su característico corte bob a llevar una melena XL, una de las tendencias capilares del 2022.

ÁNGELA AGUILAR SE PRESENTÓ EN Tuxtla Gutiérrez. FOTO: INSTAGRAM @ANGELA_AGUILAR_

Fue en diciembre cuando Ángela Aguilar mostró por primera vez su cambio de look, cuando pasó de tener el cabello corto a una melena súper larga. Para este cambio, la cantante se puso extensiones permanentes, cabe mencionar que esta no es la primera vez que Ángela optó por llevar el cabello largo, sin embargo, ha sido ella misma la que reveló que este look la hace sentir incómoda.

ÁNGELA AGUILAR DIO SU PRIMER SHOW DEL 2023. FOTO: INSTAGRAM @ANGELA_AGUILAR_

Y es que de acuerdo con la cantante de 19 años, temía que al salir al escenario sus fans no la reconocieran con este nuevo look, es por este motivo que este cambio de look con cabello largo es del que tanto se arrepiente. Pues, incluso en su más reciente vlog de Youtube, la intérprete de "Dime cómo quieres", tras un fan decirle que se dejará el cabello largo para siempre, está respondió: "No, la verdad no creo que me lo ponga siempre, yo creo que para enero me lo voy a quitar".

A pesar de recibir varios cumplidos por parte de sus fans, Ángela Aguilar dejó claro que no está feliz con este cambio de look del que tanto se arrepiente, pues además de sentirse rara, la hace sentir algo incómoda. Pues habría que esperar si Ángela decide regresar a su tradicional corte estilo Bob, uno de sus looks más representativos y el cual la hace ver espectacular, ya que este ha sido parte de su imagen por varios años.