Nicole Neumann anunció su compromiso y sorprendió a todos

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera comenzaron a salir hace poco más de un año. Este verano la pareja se instaló en Punta del Este, para disfrutar de sus vacaciones y como las cosas iban tan bien, el piloto se animó a sorprender a la modelo con una romántica propuesta de compromiso, un anillo y un bellísimo atardecer de fondo.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera felices y comprometidos. Imagen de Instagram.

Obviamente, Neumann decidió compartir los momentos felices que vivió en su cuenta personal de Instagram. Según reveló en las historias, Urcera se encargó de que todo fuera sorpresa, así que ella no tenía idea de lo que iba a suceder. Para armar todo el plan el piloto de autos le dijo que iban a festejar el aniversario de sus padres, así que a la modelo nunca se le cruzó por la cabeza lo que sucedería.

"Todavía no puedo creerlo!!! @manurcera. Una noche de ensueño, una vez mas que me sorprendiste con cada detalle, el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto!!! Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mi, también a mis hijas, que son parte de mi!! Y ahora, for ever & ever ! Te amo !", escribió Nicole en el pie de un posteo donde publicó unas tiernas fotos junto con su prometido.

Juan Manuel Urcera arrodillado ante Nicole Neumann. Imagen de Instagram.

Para la ocasión, la pareja se vistió de blanco, Manu Urcera llevó un pantalón largo holgado con una camisa de lino y unas sandalias playeras oscuras. Por su lado, Nicole Neumann lució un bellísimo vestido bordado, con el cuello alto y volados en las mangas. En las imágenes se puede observar que la modelo llegó al lugar con los ojos vendados, así que cuando por fin pudo ver lo que sucedía quedó totalmente sorprendida.

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera. Imagen de Instagram.

Para sumar un elemento aún más romántico, en el momento de la propuesta el piloto eligió un fragmento de una carta de Frida Khalo a Carlos Pellicer, la artista preferida de su pareja. Por esta razón leyeron: "¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigiosos son incomparables y enriqueces la vida".