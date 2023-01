¿Es Taylor Swift? Fanáticos se preocupan por el increíble cambio estético de Khloé Kardashian

Mujeres icónicas en la industria de la música y del espectáculo sí las hay. Sin dudas, en el top de la iconicidad se encuentra la reina Taylor Swift, siendo una de las artistas más completas, exitosas y con más trayectoria de las últimas décadas. Con su estilo de chica dulce, clara, romántica pero, de igual manera, sensual, poderosa y deslumbrante, ha influido en toda una generación que se sorprende con cada look que elige.

Después, son decenas las celebrities que siguen en el rango de iconicidad, algunas más desafiantes, disruptivas e imponentes que otras. Por supuesto, se trata de una subjetividad, pero hay quienes consideran a cada una de las integrantes de la familia Kardashian-Jenner como algunas de las famosas más icónicas de los 2000 hasta acá. Es que, las empresarias supieron poner las bases para que todo el mundo viva hablando de ellas, manteniéndose siempre en tendencias, renovándose personal y estéticamente y, probando nuevos negocios para ser cada vez más exitosas.

TAYLOR SWIFT INSPIRA A OTRAS ESTRELLAS DEL ESPECTÁCULO. FOTO: ARCHIVO.

Sin embargo, esos cambios a veces pueden ir mucho más lejos de lo esperado. Y eso es lo que parece haber ocurrido en los últimos años con algunas de las protagonistas del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’. Es que, sus propios fanáticos han notado que no sólo han cambiado drásticamente su físico por un exhaustivo entrenamiento, sino que también han recurrido a varias cirugías estéticas para tener rostros totalmente diferentes a lo que eran antes de ser famosas, al natural.

Pero, te preguntarás “¿qué tienen que ver las Kardashians con Taylor Swift?”. Pues, el disparador está en una reciente sesión de fotos que llevó a cabo Khloé Kardashian, para ser tapa de la revista Sorbet Magazine, luciendo exclusivamente prendas de Prada. La cuestión es que al ver esta nueva producción, sus fanáticos se alertaron y notaron similitudes estéticas con la cantante de ‘All Too Well’.

El parecido entre Taylor y Khloé que nadie dejó desapercibido

La socialité de 38 años comenzó el 2023 siendo tapa de la famosa revista estadounidense y, para ello, se tiñó el cabello de rubio, se hizo un flequillo y se dejó un peinado ondulado. Además, llevó un maquillaje con líneas gráficas en sus párpados, debajo de la línea de las pestañas inferiores y las esquinas internas. En cuanto al outfit, Khloé deslumbró con una falda corta de cadenas doradas, una camiseta sin mangas blanca recortada y un brazalete dorado metálico.

KHLOÉ KARDASHIAN FUE TAPA DE LA REVISTA SORBET Y LE LLOVIERON LAS CRÍTICAS. FOTO: INSTAGRAM @Khloe´ Kardashian

De inmediato, llegaron miles de mensajes de sus fanáticos quienes aseguraron haberse confundido con la mismísima Taylor Swift. “Tantos cambios... para alguien con un programa de tv que promueve amarte a ti mismo... también se debe practicar... solo mi punto de vista”; “¿Está inspirada en Taylor Swift? Lol”; “¿Es Taylor Swift en otra dimensión?”; “Ummm esa es exactamente Taylor Swift de hace unos meses”, fueron algunos de los comentarios.

Ante las críticas, la Kardashian escribió lo siguiente: “Dato curioso: Usé clip en flequillo para esta sesión. Fue divertido dar un aspecto diferente y no comprometerse. Me sorprende lo mucho que me gustaba el flequillo a pesar de que me cambiaron la forma de la cara. ¿Te darías flequillo alguna vez?”.