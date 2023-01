Desde Punta del Este, Romina Malaspina presume su figura perfecta con un diminuto bikini

Romina Malaspina es una de las celebridades argentinas que comenzó el año “bien cabrón”, como dice la popular frase de ‘Yonaguni’ de Bad Bunny. Es que la ex chica ‘Gran Hermano’ eligió pasar los últimos días del 2022 y los primeros del mes de enero en Punta del Este, el famoso balneario de la costa uruguaya que la mayoría de los famosos elige para vacacionar.

Con tres publicaciones desde la playa exclusiva, Romina Malaspina sorprendió a sus seguidores y, como es de costumbre, se llenó de halagos y de buenos deseos para sus proyectos a lo largo de este nuevo año. Primero, la DJ se animó a compartir una fotografía de espaldas, bien casual, mientras disfrutaba de un sabroso sandwich en las calles cercanas al mar.

Más tarde llegó un video que se hizo muy popular, puesto que con él, la preciosa influencer repasó los mejores momentos de su 2022. En el compilado, se la pudo ver rompiéndola en el rol de DJ en diferentes fiestas, celebrando, yendo a recitales y viajando mucho. “2022 fue el año donde comencé a construir la vida que quiero vivir ahora y siempre”, escribió Malaspina en la descripción del clip viral.

“A sentirme agradecida por quienes me rodean, me quieren, me valoran y me ayudan a ser mejor”, continuó Romina en Instagram y, concluyó agradeciendo a sus 2,5 millones de seguidores de la siguiente manera: “Y a todos ustedes por seguir acá conmigo bancándome ¡lLos quiero un montón! Gracias Deseo que el 2023 nos haga más felices, más auténticos y más empáticos con el mundo!”.

ROMINA MALASPINA SE SACÓ SELFIES Y ESTALLÓ LA RED. FOTO: INSTAGRAM @ROMIMALASPINA

Aunque fue el último posteo que hizo la presentadora de noticias del canal A24 el que recibió mayor cantidad de ‘me gustas’ y comentarios. Es que Romina posó junto a una camioneta negra, con un outfit revelador. La celebridad eligió un estilo total white, llevando un vestido bien ajustado a su figura perfecta, corto y con aberturas en la zona de la cintura y cadera. Además, Malaspina completó el atuendo con una campera de jean y una cartera en color beige.

En historias, Romina volvió a subir fotografías desde la playa, esta vez revelando que estuvo mucho tiempo bajo el sol, puesto que su piel se veía sumamente roja. “¿Quemada quién?”, escribió la diva sobre los videos que compartió. En ellos, lució un ajustado bikini que le quedó sensacional en su escultural cuerpo.