Charlotte Caniggia sorprendió con nuevo cambio de look

Meses atrás, Alex Caniggia y Melody Luz se conocieron en El Hotel de los Famosos y fueron flechados por Cupido. Hoy, se encuentran en la dulce espera de su primer hijo. Charlotte Caniggia, hermana del futuro padre, opinó sobre este tema.

Alex Caniggia y Melody Luz

"Voy a ser tía, lo sabía desde antes, pero lo tuve súper reservado. El tema me lo contaron, lloré y me puse contenta porque es mi hermano mellizo imaginate", expresó en una nota que brindó a Socios del Espectáculo.

"¿Habían hablado de paternidad y la maternidad entre ustedes, se suponía que él iba a ser papá antes que vos?", consultó el notero. "Yo no quiero ser mamá todavía", aseguró la joven.

Por último, el notero quiso saber sobre el presente amoroso de Charlotte y ella le dijo: "Estoy muy bien, muy bien. Acompañada, estoy siempre acompañada". Además, reconoció que sus padres están felices porque se agranda la familia.

Charlotte es una de las figuras que más activa se muestra en Instagram y con frecuencia llama la atención con el contenido que comparte en la web. Ahora, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sorprendió con cambio de look. "Me corté el flequillo. ¿Les gusta mi nuevo cambio de look?", escribió.

