El padre de Kate del Castillo se descarga contra los medios: "Me están matando"

Mucho se sigue hablando todavía de la salud de Eric del Castillo, famoso actor y padre de la reconocida actriz mexicana, Kate del Castillo. Sin embargo, algunos medios se habrían pasado de la raya y eso habría enfurecido al artista de La mentira.

El actor, reconocido por sus diversos papeles en películas como Azahares Rojos, estalló de furia contra la prensa cuando algunos medios aseguraron que sufría de demencia senil; ya que el artista aseguró que se encuentra muy bien de salud y este tipo de noticias falsas las considera un atropello a su persona y a su imagen.

Gustavo Adolfo compartió en su canal de YouTube la entrevista que tuvo Eric del Castillo. En dicho video, el padre de Kate del Castillo reiteró en varias ocasiones que el motivo por el cual muchos periodistas dijeron que se encontraba con problemas mentales fue solo una distracción que tuvo al ver a su hija.

En el clip se puede escuchar que dice lo siguiente: "¡Yo no estoy demente caramba! Me han dicho muchas estupideces que de verdad me dan mucho coraje. Me están matando constantemente, que estoy enfermo, que estoy jodido y no es cierto; acabo de terminar una telenovela bastante bien".

"Esas personas publican hasta la fotografía mía y el ataúd, ¿qué persiguen? A esas personas les digo que todo se revierte. Yo estoy bien, bendito sea Dios, y si quieren venir aquí a mi casa que me vean” confesó el artista.

Las especulaciones respecto a que el actor de 88 años sufre demencia senil surgieron a partir de un video que compartió la protagonista de La reina del sur, Kate del Castillo, en sus redes sociales. En dicha cinta se ve cuando la actriz sorprende a sus padres en un almuerzo familiar y el mismísimo actor, Eric del Castillo, no la reconoce.

Kate del Castillo junto a su papá, el actor Eric del Castillo.

A partir de ese momento, se comenzó a decir, falsamente, que el galán de la Época de oro tenía problemas de salud relacionados con la memoria debido a su avanzada edad.

Ante esa serie de afirmaciones falsas, el actor expresó: "Mira, lo que pasa es que Kate nos agarró de sorpresa. Yo venía pensando en otras cosas y pensé que era una sobrina muy parecida de mi mujer”.

Por su parte, también aseguró que se ha hecho análisis de rutina y que han salido todos bien. Así, el padre de Kate del Castillo ha transmitido tranquilidad a sus fans y ha demostrado que las versiones que circulan por Internet están muy lejos de la realidad.