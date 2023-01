Curiosidades detrás de los nombres de los hijos de las Kardashian-Jenner

Hace algunos días atrás, Kylie Jenner hizo la presentación oficial de su hijo más pequeño: enseñó su rostro y dio a conocer su nombre. Obviamente, el tema se posicionó entre las tendencias más populares en las redes sociales, como todo lo que tiene que ver con el clan Kardashian-Jenner. Por esta razón, el día de hoy vamos a hacer un análisis de los significados y de los nombres de los más pequeños de la familia.

Los hijos de Kylie

En 2018, Evening Standard, publicó una entrevista donde Kylie comentó de dónde surgió el nombre de su primera hija. "Realmente no sé cómo pensamos en Storm (que significa tormenta en español). Su padre insiste en que fue él, pero creo que fue cosa mía. Y eso es algo que se quedó con nosotros. Después resulta que realmente no me gustaba sólo Storm. No sentía que ese fuera su nombre, así que se convirtió en Stormi", reveló la empresaria.

Kylie Jenner presentando a Aire. Imagen de Instagram.

Por otro lado recientemente la joven reveló que su hijo más pequeño se llama Aire, un nombre elegido español, también relacionado con las circunstancias meteorológicas. Sin embargo, por el momento no ha hablado sobre su significado.

Los pequeños de Khloé

Los hijos de Khloé Kardashian son True y Bruno. True significa verdad en español y según ha comentado la celebridad, surgió gracias a la ayuda de su abuela, MJ, quien mencionó el nombre en reiteradas ocasiones durante el embarazo. Este es un nombre que aparece en el árbol genealógico Kardashian, en el bisabuelo de las empresarias y en el segundo nombre de su abuelo, así que tuvo sentido para Khloé.

Por otro lado, la modelo y Tristan Thompson, su expareja, eligieron Bruno para su hijo más pequeño. Un nombre de origen germano que significa 'El que protege' o 'El de piel morena'.

Los hijos de Kim

Kim Kardashian estuvo en pareja con Kanye West por varios años y durante ese tiempo formaron una gran familia, pues tuvieron 4 hijos. La mayor de todos, North (que significa norte en español) llegó hace ya varios años, y desde E! News revelaron que el nombre tiene que ver con el hecho de que no hay nada tan alto como el norte. La relación de sus padres, por ese entonces se encontraba en el punto más alto. Para ellos, "nada es tan especial como North. 'Ella es como nuestra estrella del norte'".

Asimismo, con el paso del tiempo llegó el primer hijo varón de la pareja, Saint. Este nombre hace referencia a la palabra 'Santo', debido a que la empresaria tuvo un embarazo muy complicado y en las últimas semanas, tuvo verdaderos problemas de salud, por eso consideran que su hijo llegó como un milagro. Luego llegó Chicago, la tercera hija, cuyo nombre deriva de la ciudad oriunda de Kanye West. Finalmente, apareció Psalm que según el diccionario hace referencia a una 'canción sagrada' o un poema cuyo fin es adorar. Se dice que cada domingo el padre del niño realiza estos servicios comunitarios en la iglesia.

Los pequeños de Kourtney

El hijo mayor de Kourney y Scott Disick, su expareja, es Mason, un nombre que dio vueltas durante todo el embarazo de la empresaria. Su segundo nombre es Dash, una abreviatura de Kardashian y el apodo que tenía el difunto padre de las hermanas. Luego llegó la primera y única hija mujer, Penelope, cuyo nombre decidieron porque querían que empezara con la letra P. Finalmente, el último hijo que tuvieron fue Reign, que significa reinado en español.