Extremadamente peligrosos, estos son los riesgos de teñir a tus mascotas

Cada vez se está haciendo más popular la práctica de teñir de vistosos colores el pelo de los perros. Las redes sociales son una de las principales vías de propagación de esta reciente moda y son cientos las peluquerías y centros de estética caninos que promocionan sus extravagantes cortes con tinte incluido, especialmente cuando se acercan ciertas festividades como el carnaval. Pero, ¿se le puede teñir el pelo a un perro? ¿Es bueno?

A pesar de que existen productos especialmente diseñados para canes, esto no significa que el proceso sea inocuo para el animal. Si estás pensando en hacerle un cambio de look a tu perro o sientes interés por esta práctica, en este artículo te explicamos por qué no debes teñir el pelo a tu perro, analizando los riesgos a nivel físico, psicológico y social que puede suponer para tu peludo. ¡Sigue leyendo!

1. Riesgos para la salud

En el mercado existe una gran variedad de tintes para animales a los que, desgraciadamente, resulta muy sencillo acceder. Estos productos se modifican para adaptarse al pH de la piel del perro y para evitar intoxicaciones graves en caso de ser ingeridos, no obstante, no aseguran que el animal no vaya a sufrir ningún tipo de reacción alérgica tras su aplicación. Muchos tintes provocan picores, irritación y enrojecimiento en la piel de los perros, aún siendo, teóricamente, inofensivo para ellos. En casos más graves, canes con predisposición a padecer patologías dermatológicas, cachorros o aquellos con mayores problemas de sensibilidad, como los albinos, pueden llegar a padecer unas reacciones cutáneas muy fuertes que requieran asistencia veterinaria urgente.

Por otro lado, sobra decir que los tintes para humanos jamás deben ser aplicados en animales, pues son altamente tóxicos para ellos y es muy fácil que los ingieran a través del lamido. Además, pueden provocar graves quemaduras en su piel y daños a nivel orgánico que resultan mortales en muchos casos.

2. Es un procedimiento estresante

El nivel de estrés que llega a alcanzar un perro en este contexto dependerá de varios factores, entre los que se incluye su nivel de habituación a la manipulación y su tolerancia al agua o, si lo ponemos en manos de esteticistas profesionales, a la presencia invasiva de personas extrañas. Con todo, debemos tener en cuenta que estamos sometiendo al animal a una situación que no comprende y que, además, requiere de varias horas en muchas ocasiones.

Por lo general, los perros experimentan un pico de distrés (estrés negativo) cuando son expuestos a este tipo de manipulaciones, muy especialmente si se encuentran en un lugar desconocido o con personas que no son de su confianza. El olor de los tintes, el baño, el ruido del secador, etc., son estímulos ante los que el animal puede sentir tensión, miedo o rechazo. Su ritmo cardíaco se acelera, así como su frecuencia respiratoria, su capacidad de raciocinio se ve inhibida y la imposibilidad de huir puede desencadenar comportamientos reactivos o defensivos, entre los que se incluye una posible agresión por miedo.

En definitiva, resulta completamente innecesario hacer pasar a un perro por un momento tan estresante, poniendo en riesgo su salud emocional únicamente para obtener un resultado estético que no supone ningún beneficio para el animal.

3. Camufla el olor del perro y ocasiona problemas de comunicación

El olfato es el sentido más importante para un perro y en esta especie se encuentra hiperdesarrollado. A través del olfato, los perros son capaces de obtener muchísima información, tanto del entorno como de otros individuos, lo que les permite adaptar su forma de comportarse en diferentes contextos.

Uno de los principales problemas del tinte para perros es que modifica seriamente el olor natural del can y, aunque nosotros no podamos percibirlo, ellos sí lo hacen. Esto, por un lado, resulta molesto para el propio animal, a quien le incomoda el olor que desprende y puede llegar incluso a autolesionarse intentando eliminar el tinte de su cuerpo. Por otro lado, teñir a un perro perjudica su capacidad de comunicarse con sus congéneres, pues debemos tener en cuenta que los perros se saludan olfateándose unos a otros. El olor artificial que desprende un perro con tinte puede hacer que otros canes lo rechacen o, lo que es aún peor, que intenten agredirlo.

Además, en muchas ocasiones los tintes se acompañan de ostentosos cortes de pelo, especialmente en razas como el caniche, chow chow, pomerania, bichón frisé y similares. Algunos de estos cortes incluyen un rasurado en el hocico del animal, lo que supone la pérdida de sus vibrisas (bigotes), una parte fundamental de su sistema perceptivo sensorial. Cortar las vibrisas a un perro puede provocar confusión y problemas de orientación importantes.

4. Fomenta la cosificación de los animales

Por último, teñir el pelo de un perro también supone un problema a nivel ético, pues intentando transformar a los animales en peluches y tratándolos como lienzos sobre los que podemos pintar estamos ignorando su derecho a la dignidad y fomentando que se les vea más como objetos que como seres sintientes dotados de inteligencia y capacidad para experimentar y comunicar emociones.

Un perro no necesita este tipo de retoques estéticos y, aunque lo hagamos con buena intención y busquemos productos que no resulten nocivos, deberíamos pensar en las implicaciones y riesgos anteriormente mencionados para valorar si realmente merece la pena teñir el pelo a nuestro perro, pues no existe ningún beneficio que el animal pueda sacar de este procedimiento, tan solo perjuicios.