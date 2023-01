Desde la bañera, Yanet García presume sus atributos y le llueven los halagos

Cada año, Yanet García sabe sacar lo mejor de sí, apostar fuerte por sus proyectos y metas y conseguir cumplir cada uno de ellos. Sin dudas, este 2023 no va a ser la excepción. Pues, a tan sólo tres días de su comienzo, la influencer mexicana ya ha mostrado que tiene sus ideales y valores más firmes que nunca y que, con mucha seguridad, va a realizar todo lo que se propone.

Desde la especial noche de Año Nuevo, Yanet García ya compartía con sus 14.8 millones de seguidores qué tan ansiosa estaba con este nuevo comienzo. Por supuesto, esos mensajes iban acompañados de diferentes fotografías en las que la ex chica del clima modelaba a la perfección distintos conjuntos de lencería, tallados para su figura perfecta.

En menos de dos días, Yanet llenó su feed con nuevos posteos que dieron vuelta al mundo y se hicieron furor en la red. Pero, fue en las últimas horas que la personal trainer paralizó a todos con una nueva sesión de fotos, esta vez, realizada desde la bañera. “Simplemente viviendo mi mejor vida... 2023”, escribió la sensual mujer de 32 años en la descripción de dichas imágenes.

Primero fue un video en el que García lucía de lo más glamourosa dentro de la bañera. Con su cuerpo húmedo y lleno de espumas, la diva lució un conjunto de lencería de color negro y no dudó en colocarse unas gafas para el sol. Su cabello estaba envuelto en una toalla blanca, mientras que su rostro parecía no llevar nada de maquillaje, mostrándose hermosa al natural. Por unos segundos, la ex presentadora de televisión disfrutó de servirse una copa de vino frente a la cámara, mientras bailaba y disfrutaba de su propia compañía.

YANET GARCÍA ENAMORÓ A TODOS DESDE LA BAÑERA. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

Como siempre, el contenido explotó en el Instagram de la influencer y llovieron mensajes de halagos como los siguientes: “Vibraciones relajadas”; “Momentos de relax”; “BESO MI AMOR DULCE”; “¡Interesante! ¡Como siempre! ¡Me gustaría unirme!”; “Yanet, querida, eres tan genial ahí, ¿puedo unirme a ti?”; “Sí, lo haces Jefa Yanet”; “Mmm divina la amo”; “Hermosa”.

YANET REVELÓ CÓMO FUE EL DETRÁS DE ESCENA DE LA SESIÓN FOTOGRÁFICA. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCÍA

Más tarde, Yanet García volvió a compartir una fotografía desde la bañera, aunque eligiendo mirar hacia al exterior, con la ciudad a sus espaldas. En sus historias, también se pudo ver un poco de lo que fue el detrás de escena de tan popular sesión, con el fotógrafo sacándose una selfie en compañía de la estrella.