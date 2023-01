Vikingos: la imperdible oferta que le hicieron a Katheryn Winnick para que no abandone la serie

Cuando el creador de Vikingos, Michael Hirst, aceptó matar al personaje favorito de los fanáticos de la serie, Lagertha, sabía que quería que Katheryn Winnick, la actriz detrás de la interpretación, permaneciera en el set al menos un tiempo más, y así nació su debut como directora en el programa.

“No me molesté cuando me dijeron que me iban a eliminar”, recordó la actriz, quien interpretó a Lagertha durante las seis temporadas de la exitosa serie de época. Ella sabía que ese momento iba a llegar más temprano que tarde y tan solo estaba esperando a que se lo informaran.

La actriz pensó que su personaje moriría en la cuarta temporada del programa, cuado suponía que la historia se comenzaría a centrar más en los hijos de Ragnar. Ella, ya con la mente casi fuera del proyecto, tuvo que ser sucumbida a quedarse y la única manera de convencerla fue ofreciéndole dirigir un episodio.

Katheryn Winnick como Lagertha en Vikingos.

“Tenía muchas ganas de dirigir y no quería estar en el episodio que estaba dirigiendo, así que era hora de decir adiós. Irme siempre, siempre, siempre fue parte del plan”, comentó. Fue así como el director y la producción pudieron hacer que se quedara durante varios capítulos más.

El desafío al que se enfrentó

Katheryn Winnick fue la flamante directora del episodio ocho de la sexta temporada, titulado "Valhalla puede esperar". Durante el proceso, se enfrentó al desafío de llevar adelante varias escenas llenas de emociones, como cuando Bjorn (Alexander Ludwig) aceptó la muerte de su madre al dirigirse finalmente a la gente de Kattegat y castigar al asesino de Lagertha, su medio hermano Hvitserk (Marco Ilso).

“Había muchas cosas diferentes que quería lograr y lo más importante era realmente la interpretación”, recordó. Ella siente que al haber estado del otro lado y conocer en profundidad a los personajes pudo aportar algo extra.

El resultado del episodio es realmente impresionante y emotivo, logró transmitir todo lo que se esperaba y más, sorprendiendo no solo al público, sino también a sus compañeros, quienes la vieron por primera vez en dicho rol directivo.

Si quieres revivir cada uno de los capítulos, puedes encontrar las seis temporadas completas de Vikingosa través de la plataforma de Netflix.