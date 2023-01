Shakira continúa gozando a Piqué

Shakira estos últimos días estuvo conectandose muy atenta a las reacciones de sus seguidores frente al gran exitaso que creó junto al productor dj más exitoso del momento, Bizarrap y también sumando algunos palitos para Gerard Piqué quién recientemente presentó oficialmente en redes sociales a Clara Chía Martí.

Fuente: Imagen / @Shakira

Más de 200 millones de likes el mayor debut en idioma español.

La cantante parece que no saca su sonrisa de la cara, y más al ver la batería de los nuevos desafíos creador y así es cómo comparte sus preferidos.

En una nueva oportunidad a Shakira le ha llamado la atención una producción muy particular y es que al salir la canción varios users quisieron ver como quedaban si la base cambiaba de estilo musical es por ello y al ritmo de: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres bailan merengue" a compartido uno en particular del productor musical independiente Juan Tobon a quien se la ha ocurrido compaginar la base hacia un costado más bailable y así es cómo creo la de merengue, fascinada por el resultado la barranquillera decidió lanzar unos pasos.

Allí en el medio de un gigantesco espacio a Shakira se la ve luciendo uno de los outfits total black que por supuesto ya hemos visto previamente remera escotada con tajos en la parte de los brazos y joggineta de la línea de Versace, además de contar con unos guantes sin dedos de accesorio mientras con una sonrisa en el rostro disfrutaba de la creación del otro artista que en su vídeo de descripción había puesto una frase bastante picante con la que terminó de enganchar a la colombiana: "Un merengue que suene rico en un Ferrari o en un Twingo".