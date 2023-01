Lali Espósito presentó unos llamativos objetos que lleva en su bolso de lujo

La cantante, Lali Espósito es una de las artistas más trascendentales a nivel global y estuvo de invitada para la sección de Vogue España "Qué hay en el bolso" donde dejó espiar su costado más íntimo en primer plano.

Fuente: Imagen / Vogue España

invitada: Lali Espósito.

Una de los temas que más generan curiosidad en el público es saber qué llevan encima sus celebrities internacionales, la revista de moda comparte a diario esta manera de develar por completo los rincones más privados de cada una de las estrellas y en el que han participado artistas de renombre como: Lily Collins, Anya Taylor Joy, Valentina Zenere, Rosalía, Becky G entre otras.

Fuente: Imagen / Vogue España

La nueva elegida, Lali.

En esta nueva oportunidad el publico pudo conocer un poco más a fondo qué se esconde detrás de Lali Espósito quién apareció en cámara con un bolso de Louis Vuitton dejando al descubierto sus grandes tesoros vinculados con lo personal desde pequeños detalle hasta los más grandes que hasta han generado debate de por medio.

La exorbitante pieza de artículo que tiene Lali

Al comenzar la presentación se puede percibir ya de por sí un accesorio de lujo como es el bolso que presenta Lali y según pudimos acceder a la página oficial de Louis Vuitton se trata del diseño Onthego MM con un precio de 2580 dólares.

De lo que todos hablan

Seguido de ello y ya al haber comenzado a sacar cada objeto de utilidad que posee a diario mostró un consolador femenino del que expuso que: "Es una pieza fundamental en la salud sexual de cualquier mujer sobretodo cuando viajamos mucho es un 'Satisfyer'", comenzó diciendo.

Fuente: Imagen / Vogue España

El juguete sexual femenino agotado.

Un método de ayuda: "Tengo charlas enteras de horas con mis amigas con respecto a lo que sentimos por él. Es una historia de amor que una tiene con su intimidad", agregó respecto de un objeto que cree necesario para su vida.

Fuente: Imagen / Amazon

El producto mencionado

Al ingresar a la página de Amazon el producto producto cuestión cuenta con tres colores, sin embargo actualmente está fuera de stock el precio original arranca en 43.95 dólares y va hasta 49.95 que resulta ser el más caro siendo el violeta.

Sus indispensables

Seguido de ello comenzó a sacar y dejar al descubierto los demás con los que cuenta diariamente tanto si es para su trabajo de artista como los fundamentales para ocasiones de suma necesidad para tener en cuenta...

Fuente: Imagen / Vogue

El indispensable

Su gran espacio para volcar todas sus ideas: "Siempre llevó una libretita conmigo conmigo los bolsos. Uno baja mejor lo que siente más que si es en teléfono o una computadora... vas mirando y te encontras... en una sesión de terapia", expresó la actriz de Sky Rojo respecto dejando al descubierto que también empezó a psicoanalizarse con un profesional.

Las golosinas favoritas

Además de mostrar sus objetos profesionales y personales, Lali compartió los dulces que lleva en la cartera y que son fundamentales en su vida...

Fuente: Imagen / Vogue España

Sus preferidos

Sucede que Lali Espósito compartió que lleva en el interior unas particulares golosinas por un lado un snack dulce de Israel y del que recuerda gracias a sus fanáticas de allí quienes se acercan al aeropuerto a recibirla o están al pendiente como otras de los lugares a los que asiste la intérprete de Disciplina.

Los chicles son fundamentales, así opinó Lali: "Me gustan mucho, no me des de fruta porque me mato... siempre menta si estás con ansiedad o 'currando' en un montón de cosas es un gran aliado", opinó.

Clave los chicles previo al chapa tour, así es cómo denominan los fanáticos al show de Lali dónde no falta sensualidad en cada cuadro musical dónde hay besos constantemente de ella con sus dancers por lo que considera: "que hay que estar preparado y ser buen compañera", dijo entre risas.

Además de ello cerró la nota agregando que utiliza otros productos muy específicos gafas de sol, Versace modelo Medusa que usó también para su último videoclip 'Motiveishon', pañuelo de colores para cuidar la garganta, brillo labial y el perfume que tanto preguntaban sus fanáticos y que finalmente confesó un Dolce & Gabanna que de precio lista cuesta 112 dólares, su pequeño confresito con anillos y collares, además de necesitaire Gucci con maquillajes sencillos para salir del apuro: brillo labial, labial cremoso y rimmel.