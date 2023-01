El polémico video donde la madre de Piqué maltrataría a Shakira

La polémica entre Shakira y Piqué parece no tener fin, pues cuando parecía que todo comenzaba a calmarse, se filtró un video en el que se puede ver a la madre del futbolista maltratando a la estrella. Esto solamente deja en evidencia que la relación entre ambas fue turbulenta en todos los ámbitos de sus vidas.

En las imágenes, las cuales se desconoce cómo es que salieron a la luz, se ve a Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, agarrando fuertemente de las mejillas a Shakira mientras le lanza una mirada fulminante. La suelta y, sosteniendo la violencia en su cara, le hace una seña como que permanezca callada.

Mira las polémicas imágenes a continuación:

Lo que resulta más indignante para muchos internautas es que el futbolista estuvo presente durante toda esa tensa situación y no intervino, simplemente se hizo el desentendido.

Shakira no se lleva bien con su exsuegra

Desde hace mucho tiempo, incluso antes de que hicieran oficial su separación Shakira y Piqué, era de público conocimiento que la intérprete de “Pies descalzos” y su suegra no tenía una buena relación.

La madre del futbolista nunca estuvo contenta con que su hijo estuviera con una mujer diez años mayor que él, y a partir de ahí casi todo fue tenso. Incluso, en algún momento, cuando todos pensábamos que todo estaba bien, la artista reveló con un tono de humor que su suegra le había dado algunos de los peores consejos estéticos.

“Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. No vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra”, dijo en ese momento, refiriéndose a una época que llevó la cabellera lacia por encima del hombro.

Shakira se muestra muy tranquila frente a los escándalos.

Lo peor de todo esto es que parece que la relación entre las dos no pareciera que va a mejorar, pues la colombiana está muy enojada por el caluroso recibimiento que su exsuegra tuvo con Clara Chía.

Y como si este panorama no pudiera ponerse aún peor, resulta que son vecinas ya que sus patios traseros se conectan entre sí; aunque parece que la artista mandó a construir un muro para mantener su privacidad.

Si bien no sabemos cómo va a terminar toda esta situación, por el momento parece que nada bien.