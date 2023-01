El asombroso cambio físico de Joy Sunday luego de interpretar a Bianca en Merlina

La participación de Joy Sunday como Bianca en el éxito de Netflix de Tim Burton ha lanzado a la actriz a un nuevo nivel dentro de su carrera. Pues, a pesar de que ya venía trabajando en el mundo del cine y la televisión, todavía no había logrado alcanzar reconocimiento a nivel internacional.

Joy Sunday es una de las nuevas caras emergentes del programa, quien protagoniza a Bianca Barclay, la "chica mala" de Nevermore y una de las primeras enemigas de Merlina.

“Realmente me encantó el hecho de que estaba haciendo esta audición para hacer este personaje de chica mala. Realmente no hay tantos ejemplos de personajes negros de chicas malas y pensé que era una oportunidad para suavizar y expandir algo con lo que estoy muy familiarizada para muchas audiencias”, confesó la actriz.

Y continuó: “El hecho de que sea una sirena es algo con lo que siento que puedo conectarme muy profundamente porque encuentro mi poder a través de las palabras. Y me relacioné con Bianca sintiendo que eso también podría ser una trampa. Bianca estuvo cerca de mi corazón desde el principio por esas razones”.

A pesar de que pasaron pocas semanas desde que la ficción aterrizó en la plataforma de streaming, Joy Sunday ya dejó atrás su papel y hoy luce realmente diferente.

Antes y después de Joy Sunday

Bianca tiene un rasgo muy particular que es imposible no percibir: el penetrante color verde de sus ojos. Son tan claros y fuera de lo común que no solo resaltan por el intenso delineado con el que suele aparecer en algunas de las escenas, sino también por su color de piel.

A pesar de que muchos espectadores creyeron que este era un aspecto natural de la actriz, la realidad es que se trataba de lentes de contacto. Hoy en día, la vemos luciendo su tono café con pestañas bien marcadas y maquillajes muy trendy que suelen acompañar sus diferentes looks. ¡Un gran cambio físico!

Este es el antes y después de Joy Sunday.

Atrás dejó el traje rayado de color morado y negro para dar paso a piezas fashion. Se nota que es una chica que disfruta armar sus conjuntos e ir siempre un poco más allá, marcando tendencia y siguiendo el último grito de la moda.

No se sabe aún cuál será el próximo proyecto de Joy Sunday, pero seguramente la continuemos viendo en la pantalla.