Nati Jota no pasó desapercibida y conquistó miles de corazones en Instagram

Nati Jota está transitando un gran presente. Días atrás, la joven ganó el Martín Fierro a la Conducción Femenina en Radio Digital 2022. Es por esto que realizó una publicación en su cuenta de Instagram que nadie pasó desapercibida y conquistó miles de corazones.

"No caigo que me lo gané y tampoco que me alegre tanto. Es que cuando las cosas me dan nervios, antes de que lleguen las subestimo. Por eso no me escribí nada para leer 'por si ganaba' y por eso tampoco conté acá demasiado sobre la nominación. Es lo que hago siempre y aún así me la sigo creyendo cada vez", comenzó diciendo.

Y continuó: "Pero gané, ganamos, además. Y digo ganamos porque Luzu se llevó 6 premios y me siento protagonista de esta película, me enorgullezco de cada uno de esos triunfos y me alegro como si fuera mío literalmente. Hace 2 años éramos 1000 por zoom y ahora 6 Martín Fierro. No tiene sentido y a la vez sí".

"Y digo 'ganamos' también porque sin mis compañeros jamás podría haberme mostrado como lo hice. Esto lo dije: uno se luce por contraste. Sin tener al lado compañeros brillantes y distintos, jamás puede salir lo mejor de uno. Y no solo me luzco así, sino que así ME CONOZCO. Ah, opino esto. Ah, siento esto. Mi forma de ver las cosas no es la única y mirá, la puedo expresar. y antes ni siquiera sabía que pensaba esto. Y me contradicen y lo puedo sostener. Y argumentar. O no. Mentira, siempre sí (y perdón a veces por eso)", sostuvo Nati Jota.

Luego, hizo algunos agradecimientos. "Gracias APTRA (decir esto en serio después de haber hecho chistes al respecto es gracioso pero ellos me eligieron así que cómo no agradecer), gracias Nico Occhiato por elegirme, confiar en mí, dejarme ser y ayudarme a tratar de brillar cada día. Y gracias todo Luzu TV mención especial Nacho Elizalde, Flor Jazmin, Gabriela Rivero, Valentina Iudica, Nacho Diaz, Barbie Bernal, Tati Roust. Cada uno sabe bien desde el lugar que me fue fundamental", enumeró.

"Y por último y no menos importante (diría que al revés): gracias a los que se divierten conmigo cada mañana y me bancan como una amiga", cerró la influencer.