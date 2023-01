La sorprendente foto de Catherine Fulop post entrenamiento

Catherine Fulop es una de las actrices más queridas de nuestro país. Si bien es venezolana, desde hace años vive en Argentina y es aquí donde ha brillado más de una vez en la pantalla chica.

Catherine Fulop

Un tiempo atrás, subió a la red un grato recuerdo de cuando deslumbró en la TV en Por amarte así, la tira que salió por Telefe y en la que compartió escenas con Gabriel Corrado. "Me dieron la oportunidad de ser la antagonista en esta novela interpretando a Fátima una mujer bipolar, narcisista y psicópata", señaló.

Y Catherine continuó: "En esta escena lo estoy engañando a Francisco que por una pelea conmigo se golpea la cabeza y pierde la memoria", continuó y agregó: "Amé trabajar junto a Maite Zumelzú quien ese año se gano el Martín Fierro a mejor actriz secundaria, una genia".

Entre risas, expresó: "Mi hijita en la ficción Brenda Asnicar y mi directora bella Viviana Guadarrama, mi productora Maru Mosca que le saqué canas verdes, acá me di cuenta la poca paciencia que tengo para hacer ficción y tener que esperar tanto para grabar mis escenas".

Ahora, nuevamente sorprendió a todos con el contenido que subió a su cuenta de Instagram. En esta ocasión no fue por material relacionado a su carrera artística, sino por una prueba de que su hermosa figura no es producto del azar. Fulop posó para la cámara post entrenamiento y no pasó desapercibida por nadie.

