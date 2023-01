Tras un llamado al 911, la policía fue a la mansión de Britney Spears y sus fans se preocuparon

Britney Spears ha dado mucho de qué hablar el último año, cuando, finalmente, fue liberada de la tutela que controló su dinero y vida privada durante casi 14 años. Esa noticia llenó de alegría a los fanáticos de la princesa del pop, puesto que por todo ese tiempo no tenía la libertad suficiente para lanzar música, presentarse en vivo o hacer cambios drásticos en su vida.

Por eso, tras su liberación, Britney pudo casarse con Sam Ashgari, el modelo iraní-estadounidense que se robó su corazón desde que se conocieron en 2016. El 9 de junio del 2022 fue la ceremonia de ensueño y las mayores estrellas del espectáculo asistieron. Desde Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore hasta Selena Gómez estuvieron presentes.

BRITNEY Y SAM ASHGARI SE CASARON EL 9 DE JUNIO DEL 2022. FOTO: INSTAGRAM @BRITNEYSPEARS

Pero, aunque todo parecía color de rosas, los dramas en la vida de la intérprete de ‘Toxic’ no tardaron en llegar. Sobre todo en los últimos días, cuando una publicación de Britney alertó a sus fanáticos, quienes no dudaron en llamar al 911. De inmediato, la policía se acercó a la mansión de Spears para corroborar que todo estuviera bien.

La publicación que comenzó el caos

El día martes 24, Britney realizó una última publicación en Instagram antes de borrar sus cuentas. La cantante había compartido una foto de un coche lujoso y, en la descripción, acusó a Sam de serle infiel. “Hola, ¿A dónde vamos? Solo me gusta el coche. Punto. Una cosa segura, calmada y civilizada que me gusta. El buscar halagos es seguro. Es decir, se supone que tengo que confiar en la persona a lado de mí pero me quiere disparar….”, escribió Spears y muchos pensaron que podría referirse a Sam Ashgari.

“Gente racional. Yo tenía a una de estas pero ya desaparecieron. Podría solo sentarme y no darle a nadie en Instagram de qué hablar… Sigue tosiendo jugador, solo recuerda cuidar tu espalda o puede que te atrape”, agregó Britney y sus seguidores quedaron extrañados.

EN NOVIEMBRE DE 2022, UNA JUEZA PUSO FIN A LA TUTELA DE BRITNEY SPEARS. FOTO: INSTAGRAM @BRITNEYSPEARS

Qué dijo la policía

De acuerdo con el portal TMZ, las fuentes policiales dijeron que el disparador de la alerta fue que Britney había cerrado su cuenta de Instagram, algo que ya había hecho previamente. Por esto, sus fanáticos llamaron a la Oficina del Sheriff de Ventura y, más tarde, los agentes se acercaron a la casa de Los Ángeles para determinar que no había motivos para creer que estaba en peligro.

“No hablamos de ningún tipo de problemas de salud mental ni nada por el estilo”, reveló el portavoz del medio estadounidense.