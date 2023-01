Para que no sufra más, las claves para saber si mi perro está triste

Si eres un propietario preocupado que se pregunta "por qué mi perro está triste" debes saber que existen muchas causas que pueden causar tristeza y hasta depresión en los perros. De hecho, gracias a los estudios de etología más recientes, hoy en día sabemos que los canes son poseedores de emociones complejas, tales como la alegría, la discriminación o la tristeza.

Es muy importante no ignorar este comportamiento, por ello, explicaremos por qué un perro está triste y qué hacer al respecto. Detallaremos los signos más comunes que podemos observar, las causas que lo provocan y algunos consejos de manejo que todo propietario debería seguir para garantizar el bienestar de su mejor amigo. ¡Sigue leyendo!

LOS PERROS PUEDEN DEMOSTRAR SU TRISTEZA CON SEÑALES QUE VAN MÁS ALLÁ DE LOS LLANTOS, GEMIDOS Y AULLIDOS. FOTO: SHUTTERSTOCK

¿Depresión en perros o tristeza?

Para empezar, es fundamental señalar que no es lo mismo un estado continuado de depresión en el perro, que puede abarcar días e incluso semanas, a un episodio de tristeza puntual. Sin embargo, las señales que podemos observar son muy parecidas, por lo que será imprescindible no ignorarlas y actuar de forma pronta, de esta forma evitaremos que vaya a más, se cronifique o empeore.

¿Cómo saber si mi perro está triste?

Los perros pues, son susceptibles a padecer un estado de tristeza y depresión, pero, ¿cómo podemos reconocerlo? Si conocemos el comportamiento habitual de nuestro mejor amigo será más sencillo identificar que algo no marcha bien, no obstante, si hemos adoptado al can recientemente, no resultará tan fácil.

A continuación mencionaremos las señales o 20 síntomas de tristeza en el perro más comunes: