Evangelina Anderson tuvo que regresar a Múnich por un particular motivo

Evangelina Anderson viene de haber estado radicada en Alemania por un lapso de 20 años junto a su marido, Martín Demichelis y los 3 hijos que tienen en común: Bastian, Lola y Emma pero el deportista, debido a un nuevo contrato como DT de River Plate hizo que la modelo tuviera que desplazarse hacia Argentina con el resto de la familia.

Fuente: Imagen @evangelinaanderson

??????Familia en apoyo

Sucede que se fueron a vivir allí porque Demichelis asumió el compromiso de dirigir al equipo de fútbol, Bayern II y ahí estuvo en todo momento, Evangelina Anderson junto con el resto de la familia siendo su gran sostén mientras asumía su rol profesional, al que renunció para ser quién ocupara el asiento de DT en River Plate.

La nostalgia de Evangelina

Por medio de Instagram, la mujer compartió su inminente regreso a Múnich, para ir en busca del cuarto perro que tiene la familia y así es cómo publicó un posteo dando a conocer la noticia.

"En el avión sólo me permitieron viajar con 3 de mis perritos, por lo tanto dejé a Pouppée al cuidado de mi amiga y ahora voy por ella Además, tengo que hacer la mudanza Múnich-Bs As (solo me traje algunas maletas para estos días, las cuales se demoraron pero finalmente llegaron después de muchos reclamos y gracias a la gente de AA2000 en Argentina que se movieron a full) También voy a terminar los trámites que conlleva irte de un país. Allá voy", explicó la modelo en la descripción de uno de sus últimos posteos en las que se la ve en el avión luciendo un buzo de la marca de lujo Moschino.

El gran reencuentro

Por medio de historias de Instagram, Eva compartió una secuencia emotiva en la que capturada el instante preciso en el que se reencontró con Pouppée el pequeño integrante de la familia que no dudó en recibirla a puros besos.

En el video se ve el dulce momento en que el perrito corretea por todo el espacio saludando a su mamá y en el que se oye los gritos de emoción de Evangelina al reencontrarse con el pequeño al que asegura que no lo soltará más.

¡Cuánto amor!