Solo el 5% de los usuarios puede resolver este ingenioso test visual

Si eres amante de los test visuales, el reto que traemos hoy es perfecto para ti. Lo más interesante es que se trata de una imagen muy antigua, que data de 1880. Es muy importante que utilices todas tus habilidades y prestes atención a cada detalle y así podrás encontrar la figura escondida detrás del dibujo hecho a mano.

El reto visual está conformado por una ilusión óptica, que es una imagen que engaña al sistema visual, desde los ojos hasta el cerebro, y lleva a percibir la realidad de manera distorsionada. Por esta razón, no hay que creer todo lo que vemos es un reflejo perfecto de la realidad, siempre puede estar alterado por una ilusión, o por nuestra propia interpretación.

La imagen a continuación es una especie de dibujo de un perro que ha sido realizado a mano alzada con lápices o carbonillas. Sin embargo, detrás de ese animal y en alguna parte de los trazos hay una persona, más específicamente el rostro de un hombre escondido. Por eso tienes que observar y encontrarlo, pero en menos de 10 segundos, pues no podía ser tan fácil.

Test visual: encuentra el rostro de un hombre. Imagen de lavoz.com.ar

En el caso de que no hayas encontrado el rostro no te preocupes porque más abajo hay una imagen con la solución. No te desanimes si en esta ocasión no encontraste la respuesta, porque era un reto complejo. La mejor idea para entrenar tu mente y tu sistema visual es resolver test visuales de este tipo, porque son herramientas perfectas para mantenerte activo.