Justin Bieber, el artista que ha hecho un abrupto cambio

Justin Bieber luego de haber abandonado por un tiempo los escenarios, debido a sus problemas de salud, reapareció en el foco de la cuestión por haber vendido los derechos de sus 290 de canciones por una suma de 200 millones de dólares. El cantante tomó la decisión de ceder sus producciones a la empresa británica, Hipgnosis que se encargó de numerosas portadas de rock y que ahora sumó a su catálogo al intérprete de "Baby".

Los posteos por parte de @hipgnosissongs

La actitud por parte de la reconocida marca fue ir compartiendo Las diferentes notas internacionales que fueron haciendo portales como CBC, Billboard, Rolling Stones, CNN, entre tantas otras en que confirman oficialmente que las regalías musicales ya forman parte de la empresa y cómo en cada descripción ponen: "Bienvenido Justin Bieber a la familia de Hipgnosis.

El comunicado oficial

Según trascendió en varios medios de comunicación internacionales así fue cómo la empresa tomó el mando y confirmó el momento en que Justin, vendió todo su catálogo que cuenta con éxitos como Baby y Sorry que son los que lo dejaron en alza:

"Hipgnosis ha adquirido todas las participaciones de Justin Bieber en sus derechos editoriales (incluida la parte del autor correspondiente a la interpretación), grabaciones maestras y derechos conexos de todo su catálogo", fueron las palabras exactas que transmitieron desde la empresa, que también cuenta con regalías de The Rolling Stone, entre otros.

¿Qué hace mientras tanto el canadiense?

Del otro lado está Justin Bieber quién no ha mencionado el tema pero si continúa publicando posteos en su cuenta oficial para no perder contacto con sus seguidores quienes siguen celebrando sus accionares en este caso su última dedicatoria fue para Martín Luther King.

"Se que llegué tarde pero no podía no publicar esto... El Dr. Martin Luther King está en la parte superior de mi lista de personas favoritas que he vivido. Agradecido de haber tenido la oportunidad de aprender sobre él y de él. Emocionado por aprender más y seguir expandiendo mi pensamiento y compasión por mis prójimos. Feliz día de MLK", recordando la fecha de nacimiento de la figura del activista estadounidense vocero de los derechos civiles, qué fue asesinado en 1968.