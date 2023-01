Desde que empezó a trabajar en los medios de comunicación, Sol Pérez no ha dejado de llamar la atención. Dio sus primeros pasos en el reality Combate y su salto a la fama fue en el programa Sportia, de TyC Sports, donde presentaba clima.

Luego, no se privó de hacer nada. Estuvo en ShowMatch, hizo temporada teatral en Mar del Plata, participó en MasterChef Celebrity y fue panelista en eltrece. Hoy trabaja como analista del reality más visto de la pantalla chica: Gran Hermano.

Es allí donde deslumbra en cada una de las emisiones con los preciosos looks que elige para salir al aire en Telefe. Ahora, en la última salida del ciclo en la que participó Maxi, el reciente eliminado de la famosa casa, enamoró a más de uno con un bellísimo vestido. En Instagram compartió algunas fotografías luciendo el fabuloso look que la hizo llevarse nuevamente todas las miradas.

Sol Pérez nuevamente se llevó todas las miradas con su preciosa figura

Este año, Sol Pérez dará el gran sí frente al altar y en el festejo, tal como anunció, no habrá ningún canje. "En mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiero bajar los gastos porque no llego pero disfrutar", contó la futura mujer de Guido Mazzoni.

Sol Pérez

Y, al respecto, Pérez agregó: "Disfruto de trabajar con marcas, pero cuando mi mamá cumplió 50 le organicé un fiestón con muchas marcas y no pude disfrutar porque estuve todo el tiempo pensando en el contenido que tenía que generar en mis redes".