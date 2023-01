¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá en un segundo si eres optimista

Los test de personalidad continúan estando en el centro de atención en las redes sociales. En el último tiempo, los internautas descubrieron en ellos una brillante opción para combatir el aburrimiento y además, para conocer aspectos de su forma de ser de manera muy rápida. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte de inmediato. Allí están todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Ratón: eres una persona optimista. Sabes a la perfección que no siempre lo que te ocurre es bueno; sin embargo, te empeñas por verle el lado positivo a todo. Para ti, un tropezón no es caída; al contrario, te da más fuerzas para salir adelante. Hay quienes te ven como un gran referente a seguir por la manera que resuelves los problemas. Eres sumamente práctico y no le temes a nada. En pocos segundos le encuentras la mejor solución a casi todo. No soportas las injusticias ni a la gente hipócrita.

Libro: te destacas por tu honestidad y sinceridad. Amas complacer a los demás y siempre estás pendiente del bienestar de quienes están a tu lado. Por momentos, eres capaz de olvidarte de ti mismo por satisfacer los deseos de otro. Debes aprender a darte tu propio lugar ya que nadie lo hará por ti. Eres generoso, amable y muy atento con todas las personas que pasan por tu vida. Nunca se te pasaría por la cabeza hacerle daño a alguien.