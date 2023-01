Issa Vegas encandiló a todos con un outfit total black escotado

Issa Vegas, la influencer argentina fitness, compartió una postal en la que se la ve con un atuendo destinado para una noche a puro glamour. Así es cómo lo compartió por medio de su Instagram oficial.

Fuente: Imagen / @issavegas

"No sentía los pies, antes muerta que sencilla", rezaba la descripción de la modelo quién hacía una clara referencia a los zapatos de taco fino que escogió para salir, además se la vio luciendo un vestido total black con ciertas transparencias y con un pronunciado escote. Para coronar el perfecto look sumó otro accesorio una tote bag de piel con cinta roja, de la lujosa marca Christian Loboutin y que no está disponible actualmente.

Looks de comodidad

Sucede que además de presumir su figura, Issa también cuenta con una serie de outfits de equipamiento tanto para entrenar cómo para bailar y así es cómo lo muestra diariamente también en Tiktok.

Issa sumó un nuevo hobbie a su vida, el baile y es por ello que se anotó para tomar la primera clase con una profesional en la academia Three Zero Five en Miami, dónde ella vive. Allí se la ve luciendo una bikini fluorescente y debajo un short fuscia con franja verde mientras que práctica una coreografía de la canción 'La jumpa' de Bad Bunny ft Arcángel.

En otro de los tantos bailes challenge en su terraza soñada se la puede ver luciendo un top blanco con estrellas en negro y debajo una calza difuminada color azul mientras que le manda a "besito a los criticones", referido a cierto hate que suele recibir.

Desde el gimnasio

A pura perseverancia todos los días otro de los outfits deportivos que se le ve a Issa es el que usa para el entrenamiento en este caso escogió top blanco y short verde con violeta mientras que lo combina con una vincha y rodete.

¡Bellísima!