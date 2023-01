Este es el afortunado hombre  que conquistó el corazón de Selena Gómez

Selena Gómez ha estado en el centro de atención debido a que hace unas semanas atrás se confirmaba la nueva temporada de 'Only Murders in the Building', la serie por la que la actriz fue nominada en los Globos de Oro. Sin embargo, unos días después la artista volvió a posicionarse en el foco debido a que algunos fotógrafos la captaron en medio de una cita junto con un misterioso y nuevo hombre.

Tal como parece Selena Gómez está saliendo con Andrew Taggart, uno de los integrantes de 'The Chainsmokers', pues ambos fueron vistos muy distendidos y sonrientes jugando a los bolos en Nueva York. Ninguno de los dos se preocupó por esconderse, es por esto que en las imágenes los dos salen disfrutando de lo que parece ser una cita muy relajada, pues llevan ropa casual.

Selena Gomez junto a Drew Tagg jugando a los bolos. pic.twitter.com/3oNaZP1DwH — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) January 18, 2023

Luego de este suceso, Selena publicó una fotografía en blanco y negro en sus redes sociales y escribió: "Me gusta demasiado estar sola" y abajo agregó el hashtag #IAmSingle. Sin embargo, minutos después decidió borrar el posteo, así que no quedan rastros del explícito mensaje que envió a todos.

La imagen que publicó Selena Gómez. Gentileza: tiempox.com

Con el paso de los días, Selena y Andrew fueron vistos nuevamente, pero esta vez en una situación mucho más romántica. La pareja fue captada a la salida de un reconocido restaurante caminando tomados de la mano, una vez más, sin preocuparse por los paparazzis. "Los dos parecían ser una pareja mientras cenaban en Torrisi Bar & Restaurant en Soho", informó Page Six.

Para esta ocasión, la estrella de 'Only Murders in the Building' vestía un look total black, un jersey de cuello alto, pantalones, un blazer y zapatos altos. El integrante de 'The Chainsmokers' también, pues llevaba un pantalón, una sudadera con capucha y una chaqueta a tono. Tal como parece eligieron una vestimenta oscura para pasar desapercibidos, pero no se ocultaron de las cámaras ni se preocuparon por ir tomados de la mano.

Selena Gómez junto con Andrew Taggart tomados de la mano. Imagen de Page Six.

Por el momento, los fanáticos y los medios de comunicación hablan de un nuevo romance. Sin embargo, ninguno de los dos artistas ha confirmado si hay una verdadera relación amorosa o si es tan solo una simple amistad.