Alfajores de maicena: un clásico argentino que nunca falla: super deliciosos, económicos y en pocos pasos

Si eres goloso por naturaleza, no puedes dejar de preparar estos exquisitos alfajorcitos de maicena o almidón de maíz. Cuentan con una masa super suave y un relleno inigualable, así que lograrás deleitar a todos tus seres queridos con una receta más que sabrosa. Verás que nadie podrá resistirse a tan majestuoso sabor. Y todos alargarán tus dones culinarios. ¡Manos a la obra!

Alfajores de maicena o de almidón de maíz. Fuente: Bon Viveur

Ingredientes

Manteca 200 gr

Azúcar 150 gr

Yemas 3 unidades

Esencia de vainilla 1 cucharada pequeña

Ralladura de limón ½ cucharada

Harina leudante 200 gr

Almidón de maíz 300 gr

Bicarbonato de Sodio ½ cucharada pequeña

Dulce de leche 500 gr

Coco rallado 2 cucharadas

Rinde 35 porciones.

Procedimiento

Lo primero que harás para comenzar con la preparación de estos exquisitos alfajorcitos, es batir la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil poder montarla. Con este paso lograrás que permanezca más untuosa y obtendrás una crema blanquecina, a la que debes agregarle las yemas de a una a la vez. Recuerda que siempre que utilices huevos en tus recetas, debes asegurarte de cascarlos fuera de tu preparación, para garantizar que realmente estén frescos. Alfajores de maicena o de almidón de maíz. Fuente: CUKit!

Una vez que hayas intregado las yemas, agrégales esencia de vainilla y la ralladura de limón.Tip MDZ: cuando tengas que incorporar ralladura de limón a tus platillos, ralla solamente la parte de color, trata de no utilizar la parte blanca, ya que aportará un gusto demasiado amargo a tus creaciones. Por otro lado, mezcla la harina, el almidón de maíz y el bicarbonato de sodio y agrégalos a la mezcla que has hecho de mantequilla y yemas. Es importante que tamices los ingredientes secos para que no se formen pelotones.

¡Otro Tip MDZ! Es muy importante que no amases, ya que le agregarías calor a la masa y no es el punto deseado para estos alfajorcitos, simplemente trata de unir. Puedes ayudarte con un cornet. Una vez que ya tienes la masa lista, envuélvela en papel film y déjala en el refrigerador reservada por 30 minutos. Lo que harás luego es encender el horno para que se precaliente a 180°C.

Pasada esa media hora, ya tiendrás la masa fría y sólida, así que es momento de espolvorear la mesada o encimera con un poco de harina y, con la ayuda de un amasador o palote de amasar, comenzar a extender tu masa. Para este procedimiento trata de no agregar demasiada harina, ya que si no resultarán más pesados los alfajorcitos. Alfajores de maicena o de almidón de maíz. Fuente: El Cronista

Lo que harás ahora es, con la ayuda de un cortante redondo, dale forma a las tapas de tus alfajores. Forra la placa para horno con papel encerado o vegetal y acomoda las tapas una a la vez, tratando de que queden separadas unas de otras, ya que en la cocción aumentan su tamaño. Ahora lleva los alfajores de maicena al horno por 10 minutos y retíralos cuando apoyes la yema de tu dedo y la masa no quede hundida.

Por último, retíralos y, cuando estén fríos, rellénalos con el dulce que prefieras, en nuestro caso nos encantan con dulce de leche repostero, pero puedes optar por un sabroso dulce de cajeta 100% casero, Nutella, mermelada de fresas o lo que gustes. Finalmente, para darle el toque a estos clásicos argentinos, espolvorea por los bordes coco rallado ¡y te aseguramos que se convertirán en tus favoritos!