¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona progresista

Los test de personalidad continúan arrasando en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para pasar el rato y además, para conocer de inmediato aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a conocer qué indica sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Individuos: eres una persona sobreprotectora de quienes más amas. Eres muy sensible y cariñoso. No haces nada sin saber qué opina primero tu familia. Jamás harías algo para perjudicar a quienes más quieres y todas tus decisiones están tomadas en base a ellos. Posees un corazón muy puro y noble. No te gusta enseñar tus sentimientos con extraños por temor a que te hagan daño. Siempre tratas de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

Los test de personalidad continúan asombrando con sus resultados / istockphoto

Nota musical: te destacas por ser una persona progresista. Siempre estás pendiente de todo lo novedoso y buscas ser el mejor. Tienes un maravilloso poder de observación y eres muy detallista. Te gusta complacer a los demás sin jamás olvidarte de ti mismo. Nada pasa desapercibido delante de tus ojos y tienes una gran memoria para recordarlo. Detestas las injusticias y a las personas hipócritas.