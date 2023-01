Cómo siguió la relación entre Madonna y Britney Spears después del mítico beso con Christina Aguilera

Madonna y Britney Spears se conocieron en el 2003 y rápidamente su relación floreció ante los ojos de sus fanáticos, quienes enloquecieron cuando con el show que ofrecieron ese mismo año en los MTV Video Music Awards, el cual coronaron con un beso en la boca.

Este momento sorprendió al público y se transformó en uno de los más legendarios de esta premiación. Lo que nadie imaginó es que ese sería tan solo el inicio de su amistad.

Tiempo después del polémico beso, Madonna colaboró en el tema "Me Against the Music" de Britney Spears y protagonizó el video musical Justo a ella.

Durante todo el tiempo que compartían, la reina del pop aprovechaba para introducir a la exchica Disney en el mundo de la Cabalá. Por lo que en el 2016, cuando esta decidió no practicarla más, se generó un pequeño quiebre en la relación.

"Madonna pasó meses enseñándole a Britney el sistema de Cabalá y gastó miles en las antiguas escrituras para ella", dijo una persona cercana a las artistas.

Incluso la intérprete de “La isla bonita” llegó a criticarla públicamente por algunas de sus actitudes.

Todo eso lo pudieron dejar atrás con el correr del tiempo, y hoy en día Madonna y Britney Spears continúan siendo amigas.

En 2008, Madonna invitó a Spears a interpretar "Human Nature" en el escenario con ella durante un confiero en la ciudad de Los Ángeles como parte de su gira “Sticky & Sweet”.

Durante la batalla legal que la ex de Justin Timberlake tuvo con sus padres, su amiga la acompaño y apoyó en todo momento.

“Devuélvele la vida a esta mujer", compartió, y agregó: "¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, venimos a sacarte de la cárcel!". Madonna y Britney repitieron el beso juntas años después.

Cuando la cantante pudo recuperar su libertad, decidió celebrar su amor con su pareja de muchos años, Sam Asghari, con quien ofrecieron una gran fiesta a la que por supuesto asistió su amiga de más de 20 años, Madonna.

Sin importar lo que pueda surgir en el camino, ellas han demostrado que su amistad es más importante que los conflictos. Siempre han estado juntas en los momentos que más se han necesitado y seguramente lo continúen haciendo.