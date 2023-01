Alicia Machado levanta la polémica y dice que no quiere destacarse por ser inteligente

Alicia Machado explotó en contra de las polémicas exigencias de Miss Universo y aseguró que ella prefiere que los hombres la reconozcan por sus atributos físicos y no por su inteligencia.

El resultado de la última premiación de Miss Universo continúa dividiendo opiniones y generando todo tipo de polémicas. Algunos aplauden el triunfo de R ´ Bonney Gabriel de Estados Unidos y otros coinciden con que debería haber sido la venezolana Amanda Dudamel quien tendría que haber ganado el premio.

Sin embargo, la opinión que más revuelo generó fue la de la exganadora de Miss Universo, Alicia Machado. En sus redes sociales compartió mensajes donde se mostró en contra de los nuevos requerimientos del certamen y manifestó que ella prefiere ser reconocida por su belleza física y no por su capacidad intelectual.

Luego de que la periodista Maria Celeste Arrarás expresara su inconformidad por los resultados del pasado domingo 14 de enero, Alicia se pronunció en contra de la celebración dirigida por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip y compartió su desacuerdo con respecto a la presión a la que son sometidas las participantes por ser consideradas unas eruditas.

¿Cuáles fueron las palabras de Alicia Machado?

En una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, la exreina de belleza explotó y dijo:

“Yo vi hoy a todas esas chiquitas concursando, muchachitas tan jóvenes y tú las ves que dicen: 'tengo está carrera, que tengo esto, que hablo siete idiomas, tres títulos universitarios', ¿en qué tiempo hicieron tantas cosas?”

Siguiendo con su descargo, la ganadora de La Casa de los Famosos manifestó: “Yo prefiero que me digan qué bonitas nal#$% tengo, qué bonitas piernas tengo, un hombre bien bello que me diga: 'qué guapa estás Machado', a que me diga: 'qué inteligente eres Machado'. ¡No señores, por favor!, seamos realistas”.

A sus polémicas declaraciones agregó que las concursantes podrían estar muy preparadas, pero que ningún hombre se atrevería a acercarse para expresar algún piropo porque les daría miedo. La exMiss Universo, Alicia Machado, se mostró muy ofuscada por la nueva presión que se ejerce en el certamen de belleza.

Considera que la presión que se ejerce sobre las mujeres para que sean profesionales e inteligentes es mucha entonces están bellas, preciosas, muy preparadas y son muy talentosas; pero ningún hombre se acerca a ellas.

A pesar de todos estos dichos, Alicia Machado afirmó que se considera una mujer empoderada y segura de sí misma, pero que necesita y le gusta sentirse cuidada por un hombre.