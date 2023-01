Shakira se sumó a otro reto challenge de su canción con Bizarrap

La music sessions #53 de Shakira junto a Bizarrap ya superó las 170 millones de visualizaciones en Youtube y la artista barranquillera en modo de agradecimiento está levantando en su Instagram algunos de los bailes más ingeniosos que fueron creando sus followers.

En este caso Shakira eligió hacer los pasos que implementó la dancer de Rosalía, Elena Marín. En la descripción que puso la colombiana se llega a leer: "Este también está increíble. Tuve que probable yo misma", expresó en cuánto a desafiarse a ella para ver que tal le iba.

En medio de la pantalla verde se puede observar cómo Shakira escogió lucir otro de sus outfits cómodos deportivos mezclado con cierta elegancia, en la parte de arriba se puede apreciar que lleva puesto un buzo naranja fluorescente que hace juego con su gorra de gabardina y debajo una joggineta blanca combinada con los borregos de la marca de lujo Prada que cuelga un pequeño monedero ovalado.

Totalmente sorprendida

Sucede que Shakira está muy al pendiente de las creatividades que fueron surgiendo frente al boom y es que no sólo existieron challenge de baile, otros tantos aprovechan para delatar nombres o bien como herramienta laboral para atraer más clientes por medio de un audio viral y es por ello que a la cantante le ha llamado la atención uno en particular y no dudó en repostearlo.

La artista mexicana, Ismael Camero que posee más de 73 mil seguidores en Instagram es una gran dedicada a la técnica nail art y decidió agarrar una uña falsa y comenzar delicadamente a pincelear hasta dejar el rostro de Shakira. Ante la mirada atenta del otro lado, la cantante sólo tuvo palabras de aliento y agradecimiento: "Cuánto talento, cómo puede ser que alguien pinte de forma tan real en un pequeño espacio".