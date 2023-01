Qué es de la vida de las hermanas Halliwell a 24 años del estreno de Charmed

En 1998 aterrizó en la televisión la serie de fantasía sobrenatural Charmedy rápidamente las hermanas Halliwell conquistaron el corazón del público. Fue así como se convirtió en uno de los programas favoritos del público, permaneciendo en el aire durante ocho años.

Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano fueron las encargadas de interpretar a las hermanas Halliwell, quienes descubren que tienen poderes sobrenaturales y los utilizan para luchar contra el mal. Todo mientras mantienen una vida común y corriente con trabajos, amigos y romances.

Vamos a descubrir qué ha sido de la vida de estas tres actrices y dónde se encuentran 24 años después de haber protagonizado uno de los programas más importante de sus carreras.

Antes y después de las hermanas Halliwell

Prue Halliwell (Shannen Doherty)

Shannen Doherty interpretó a Pure, la mayor de las hermanas Halliwell, durante las primeras tres temporadas. Se destacó en la década del 90 como una de las actrices juveniles más populares gracias a programas como Beverly Hills, 90210 y Charmed.

La actriz repitió su papel de Brenda Walsh en el spin-off 90210 de The CW en 2008, y luego nuevamente en el spin-off BH90210 de FOX. En 2014 se reunió con su coprotagonista de Charmed, Holly Marie Combs, para una serie de viajes de televisión de seis partes llamada Off the Map with Shannen and Holly.

A principios del 2015 anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama. Tras varios años en remisión, en el 2020 la enfermedad regresó y hasta el día de hoy continúa luchando.

Shannen Doherty comparte abiertamente su lucha contra el cáncer.

Piper Halliwell (Holly Marie Combs)

A lo largo de las ocho temporadas, Holly Marie Combs fue la encargada de interpretar a la hermana del medio, Piper Halliwell. Su personaje se destacó porque tenía el poder de detener el tiempo y hacer que las cosas se incendiaran espontáneamente.

Holly ya era una actriz establecida cuando se sumó a la serie, y tras su paso por Charmed continuó formando parte de varios éxitos. Entre los proyectos de televisión más recientes en los que estuvo fueron Pretty Little Liars y Hell's Kitchen. Mientras que su película más reciente fue El amor es complicado.

Phoebe Halliwell (Alyssa Milano)

La menor de las hermanas Halliwell es Phoebe, interpretada por Alyssa Milano, quién se ganó un lugar en el mundo de la televisión en la década del 80 gracias a su papel en ¿Quién manda a quién?. Sus diferencias con Shannen Doherty dieron mucho de que hablar durante las primeras temporadas de Charmed.

Siempre se mantuvo vigente y a lo largo de los años, y ha participado en grande programas como Grey's Anatomy y Wet Hot American Summer: Ten Years Later. Su proyecto más reciente es la película Brazen, estrenada en el 2022.