Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona productiva

Los test de personalidad continúan arrasando en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para pasar el rato y además, para conocer de inmediato aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te animas a conocer qué indica sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Foco: eres alguien extrovertido que se destaca por dar buenos consejos. Quienes te rodean acuden a ti en búsqueda de las mejores reflexiones. Posees una gran facilidad para entablar conversaciones con desconocidos y amas hacer amigos nuevos. Eres auténtico y no le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti. Si no te queda otra salida más que discutir, vas al frente sin importar las consecuencias. No soportas la gente hipócrita y falsa.

Los test de personalidad continúan arrasando en las redes sociales / istockphoto

Cabeza: eres una persona muy inteligente. Sobresales por ser simpático y carismático. Vives el presente y no te preocupas ni por el ayer ni por el mañana. Consideras que la vida es hoy y por eso disfrutas al máximo. Nunca aceptas un "no" como respuesta. Eres creativo, extremadamente productivo y posees una brillante imaginación. Tu familia es un gran pilar en tu vida.