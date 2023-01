Kendall Jenner deslumbró en las pasarelas con un mega outfit de verde

Kendall Jenner es una de las modelos más codiciadas y su esplendor sobre las pasarelas generan grandes sonrisas del otro lado, en esta nueva oportunidad viajó rumbo a Dubai para lucir uno de los vestidos más aclamados del 2022/2023 y que es de la marca de Victoria Beckham.

Sin mucho detalle la menor de las Kardashian - Jenner compartió un carrousel de fotos en las que luce un vestido largo de color lima, con media manga y un leve fruncido en la zona de la cintura, además de haberlo combinado con unos guantes largos y bucaneras de negro y en la parte de estilismo lleva un rodete.

La historia detrás

Sucede que este diseño también lo utilizó en el mismo desfile, Bella Hadid, pero en otra tonalidad verde esmeralda y en su caso lo acompañó con una cartera de flecos. Si bien es el mismo modelo, como bien decimos los contrastes son completamente diferentes.

Fuente: Imagen @victoriabeckham

Mismo estilo con diferentes tonos

En la historia de Instagram que subió la emprendedora de indumentaria y make up, esposa de David Beckham se puede observar cómo etiqueta a las dos modelos además de haber puesto un hashtag que decía #VBMuses, enmarcando que desfilaron dos diseños pertenecientes a su línea de ropa.

Fuente: Victoria Beckham

Kendall frente al espejo

Si bien el vestido en cuestión aún no se lanzó al mercado, Victoria escogió a dos de las más grandes celebrities y elogiadas en el ambiente del modelaje tanto Bella como Kendall, son las más requeridas para las marcas a nivel global y en la descripción Beckham no solo elogia la figura de la socialité si no que anuncia que en breve ese vestido estará en su página.

La noche siguió

Sucede que Kendall es dueña de la marca de tequila 818 y organizó un evento con amigos y empresarios en el hotel Atlantis de Royal para presentar los nuevos tragos y así fue cómo fue compartiendo algunos momentos de la noche por medio de sus historias de Instagram a pura fiesta.