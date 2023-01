El guiño de Anya Taylor Joy para los argentinos que fue muy aplaudido

Anya Taylor Joy, la intérprete protagónica de Gambito de Dama nació en Argentina sin embargo con el tiempo decidió partir rumbo hacia Estados Unidos y hoy es una de las actrices de Hollywood más aclamadas, además de ello siempre se ha puesto la camiseta Argentina al hombro y es que si bien ya no vive allí, su amor por la celeste y blanca es innegociable.

El año pasado en medio de la rueda de prensa por el boom de Netflix, Gambito de Dama reafirmó una vez más su amor por su país de origen y aquí te compartimos algunas de aquellas frases que hoy por hoy siguen celebrando sus fanáticos. En una de las partes del periodista le consulta si se sentía 'La Argentina de Hollywood' a lo que respondió: "La idea que la gente de allá me quiere, casi me hace llorar. La mayoría de mi familia vive ahí, comenzó diciendo en aquel entonces.

"No paso el tiempo que me gustaría estar ahí pero sí, en mi mente me pasa que me gustaría volver a vivir ahí ahí Buenos Aires, que me quieran como representando a Argentina me hacen sentir muy orgullosa", expresó respecto del fanatismo hacia su persona además de sumar de que también lo nota como una gran responsabilidad a asumir.

Y para cerrar se le preguntó que era lo que más extrañaba de Argentina: "Mi familia, los churros con dulce de leche, el pan de provolone y las empanadas", haciendo referencia a qué al no conseguirse en Estados Unidos o Inglaterra al volver es a lo primero a lo que apunta a disfrutar.

Una fanática a todo trapo

Sucede que su novio, Malcom McRae compartió un video en el que se la ve a Anya Taylor Joy vestida con un outfit total black de pijama mientras que con una sonrisa en el rostro celebraba el resultado de la final entre Francia y Argentina, en el que recordemos que la celeste y blanca obtuvo su tercera copa del mundo y en Qatar.

